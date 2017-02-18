9 супов из разных стран
Не бойся экспериментировать, используй кулинарный опыт разных народов, и пусть на твоем столе всегда будет тарелка ароматного вкусного супа
Французский сырный суп
● Куриный бульон 500 мл
● Сыр 75 г
● Вино белое сухое 75 мл
● Мука пшеничная 1 ст.л.
● Яичный желток 2 шт.
● Сливочное масло 30 г
● Сметана 2 ст.л.
● Чесночное масло 1 ст.л.
● Мускатный орех (порошок)на кончике ножа
● Петрушка для украшения
● Багет 1 шт.
● Соль по вкусу
● Черный молотый перецпо вкусу
Багет нарежьте тонкими ломтиками, смажьте чесночным маслом и отправьте в предварительно разогретую духовку на 5-10 минут.
Масло растопите в средней кастрюле. Добавьте муку и слегка обжарьте ее на масле. Влейте в кастрюлю горячий куриный бульон. Помешайте венчиком, чтобы не осталось комочков. Добавьте вино. Доведите суп до кипения, а затем варите еще в течение 5 минут. После снимите с огня.
Сыр натрите на терке. И отправьте в суп. Хорошо перемешайте блюдо, пока весь сыр не расплавится.
Яичные желтки соедините со сметаной. Хорошо перемешайте полученную массу и влейте ее в суп. Активно помешивайте все венчиком. Добавьте мускатный орех. Посолите и поперчите.
Кастрюлю верните на огонь и немного прогрейте суп. Перед подачей украсьте веточкой петрушки и гренками.
Миндальный суп с крутонами
● Миндаль (сырой) 1 стакан
● Мясной бульон 2,5-3 стакана
● Хлеб с отрубями 3 кусочка
● Чеснок 3 зубчика
● Петрушка 1 пучок
● Куркума 1/4 ч.л.
● Пряные травы (сухая смесь) 1 ч.л.
● Оливковое масло по вкусу
● Соль по вкусу
● Черный молотый перец по вкусу
С хлеба срежьте корки и нарежьте ломтики кубиками. На сковороде разогрейте небольшое количество оливкового масла, выложите кубики хлеба и обжарьте с двух сторон до образования золотистой корочки. Крутоны отложите в сторону.
Треть миндаля измельчите в блендере. Чеснок очистите и тоже измельчите, но вручную. Оставшийся миндаль обжарьте с чесноком на предварительно разогретой сковороде на большом количестве оливкового масла примерно 2 минуты.
В горячий бульон добавьте петрушку и отправьте кастрюлю на плиту. Доведите до кипения. Добавьте миндаль с чесноком, сухую смесь пряных трав, куркуму, соль, перец и варите до готовности еще 20 минут.
На дно посуды выложите часть крутонов. Налейте в тарелку суп. Сверху украсьте оставшимися крутонами.
Немецкий айнтопф
● Мякоть говядины 700 г
● Картофель 3-4 шт.
● Морковь 1 шт.
● Стручковая фасоль 300 г
● Репчатый лук 1 шт.
● Красная консервированная фасоль 300 г
● Чеснок 2 зубчика
● Сладкий перец1 шт.
● Соль по вкусу
● Черный молотый перец по вкусу
● Черный душистый перец (горошком) по вкусу
● Лавровый лист 2-3 шт.
● Растительное масло для жарки
● Зелень по вкусу
Возьмите кастрюлю с толстым дном. Влейте небольшое количество растительного масла и поставьте на огонь. Мясо нарежьте кусочками. Отправьте в кастрюлю и хорошенько обжарьте.
Долейте воды так, чтобы она покрывала мясо. Добавьте перец горошком. Накройте крышкой и тушите в течение 30-40 минут.
Нарежьте средне лук, морковь, капусту и перец. Откройте консервированную фасоль и слейте сок. Чеснок очень мелко нарежьте или пропустите через пресс. К мясу добавьте все овощи и фасоль. Посолите и поперчите по вкусу. Добавьте лавровый лист. Накройте кастрюлю крышкой и тушите еще 30 минут.
Выключите огонь. Хорошенько перемешайте блюдо и добавьте мелко нарезанную зелень. Накройте крышкой и оставьте настояться на 10-15 минут.
Азиатский мисо-суп
● Соус соевый 20 г
● Яйцо куриное 1 шт.
● Лук зеленый 15 г
● Лук порей 70 г
● Шиитаке 30 г
● Паста мисо белая 54 г
● Вода 500 мл
Лук порей нарежьте по диагонали, получившиеся кружки — пополам.Срежьте ножку гриба, нарежьте шляпку тонкими пластинами. Зеленый лук нарежьте перьями по диагонали.
Вскипятите 500 миллилитров воды, добавьте мисо-пасту и размешайте.
Добавьте в суп лук-порей, грибы и соевый соус, кипятите 3 минуты. Яйцо слегка взбейте и, постоянно помешивая суп, медленно влейте в него 1/2 яйца; добавьте зеленый лук и снимите кастрюлю с огня.
Не кипятите яйцо в бульоне — после того как добавите его, сразу снимайте кастрюлю с огня.
Татарская шурпа со свининой
● Свинина 500 г
● Картофель 700 г
● Лук 2 шт.
● Морковь 2 шт.
● Томатный соус 2 ст.л.
● Специи (по вкусу)1 ч.л.
● Растительное масло для жарки
● Мясной бульон 1,5-2 л
● Зелень по вкусу
● Соль по вкусу
Лук нарежьте соломкой и обжарьте до золотистого цвета на небольшом количестве растительного масла.
Мясо нарежьте на небольшие кусочки, обжарьте на небольшом количестве растительного масла и отправьте к луку. Хорошо перемешайте.
Добавьте нарезанную кубиками морковь, томатный соус. Жарьте еще 5 минут.
Мясо с овощами переложите в кастрюлю. Залейте бульоном и доведите до кипения.
Затем добавьте картофель, предварительно нарезанный кубиками. Посолите и поперчите. Добавьте специи. Варите в течение 20-25 минут.
Перед подачей посыпьте суп зеленью.
Персидский йогуртовый суп
● Натуральный йогурт 4 стакана
● Огурец 2 стакана
● Изюм без косточки 0,74 стакана
● Чеснок 2 зубчика
● Соль, перец по вкусу
● Укроп 0,5 ч. л.
Слегка взбейте йогурт миксером. Смешайте с мелко нарезанными огурцами, изюмом, размятым чесноком и 1 стаканом холодной воды. Приправьте солью и перцем по вкусу, охладите в холодильнике в течение 1 часа и подавайте, смешав с нашинкованным укропом и дроблеными грецкими орехами.
Мексиканский суп с курицей
● Куриная грудка 1 шт.
● Репчатый лук 1 шт.
● Красная консервированная фасоль 1 банка
● Мелкая вермишель 50 г
● Замороженная кукуруза 100 г
● Укроп по вкусу
● Молотый красный перец по вкусу
● Соль по вкусу
Сварите бульон из куриной грудки. Достаньте мясо, отделите его от костей и мелко нарежьте.
Нашинкуйте мелко лук. В глубоком сотейнике разогрейте оливковое масло и обжарьте лук до прозрачности. Добавьте к луку кусочки курицы и обжарьте еще несколько минут.
Откройте фасоль и слейте с нее жидкость. Отправьте фасоль в сотейник, поперчите, перемешайте и продолжайте обжаривать еще 3-5 минут.
Влейте в сотейник бульон. Посолите по вкусу и варите еще 5 минут.
Добавьте вермишель и кукурузу. Подержите на огне еще 5 минут.
После накройте блюдо крышкой и снимите с огня. Дайте супу немного настояться. Подавайте суп с мелко порубленным укропом и кукурузными чипсами (начос).
Суп "Восточный"
● Баранина с косточкой 1 кг
● Репчатый лук 1 шт.
● Белая фасоль 120 г
● Мука 140 г
● Куриное яйцо 2 шт.
● Кинза 1 пучок
● Зеленый нарезанный лук 3 ст.л.
● Вода 1,5-2 л
● Соль по вкусу
● Черный молотый перец по вкусу
Фасоль замочите на ночь на 8 часов.
Мякоть баранины отделите от костей, оставив на них небольшое количество мяса. Кости залейте водой и сварите бульон. Это займет минимум 1,5 часа.
Варите бульон в 2 этапа. После 5-10 минут слейте первый, а затем сразу залейте кости кипятком и варите до готовности.
Мякоть баранины прокрутите через мясорубку, добавьте 1 яйцо, измельченный лук и часть кинзы. Посолите и поперчите. Хорошо перемешайте, накройте в пленку и уберите в холодильник.
Замесите тесто для лапши из 1 стакана муки, 1 яйца и 1 столовой ложки холодной воды. Разделите тесто на 3 части. Каждую часть раскатайте тонко и просыпьте мукой. Сложите 3 пласта теста друг на друга, затем пополам и нарежьте лапшу. Оставьте на столе подсохнуть на некоторое время.
Из готово бульона достаньте кости. Отделите от них оставшееся мясо и верните назад в бульон.
Из фарша скатайте небольшие фрикадельки.
Набухшую фасоль промойте и опустите в кипящий бульон. Варите 10 минут.
После добавьте фрикадельки. Через 3-5 минут опустите лапшу и зеленый лук. Варите суп еще 5-10 минут до полной готовности. Перед подачей украсьте суп кинзой.
Испанский суп "Сальморехо"
● Помидоры 500 г
● Багет 50 г
● Яйца, сваренные вкрутую 2 шт.
● Ветчина 60 г
● Уксус 1,5 ст.л.
● Чеснок 1 зубчик
● Оливковое масло 3 ст.л.
● Соль по вкусу
● Черный молотый перецпо вкус
С помидоров снимите кожицу. Для этого сделайте на каждом крестообразный надрез, опустите в кипяток на 30 секунд и обдайте холодной водой.
Затем крупно нарежьте. Взбейте в блендере до состояния однородной массы помидоры, крупно нарезанный чеснок и уксус.
Багет нарежьте на крупные кусочки и положите в блендер к помидорам. Дайте ему время хорошенько размокнуть. Посолите, поперчите.
Добавьте оливковое масло и взбейте все еще раз на хорошей скорости.
После поставьте суп в холодильник примерно на 1 час. Перед подачей следует украсить суп мелко нарезанной ветчиной и четвертинками яиц.Мария Зимина