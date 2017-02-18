9 супов из разных стран

Не бойся экспериментировать, используй кулинарный опыт разных народов, и пусть на твоем столе всегда будет тарелка ароматного вкусного супа

Французский сырный суп

● Куриный бульон 500 мл

● Сыр 75 г

● Вино белое сухое 75 мл

● Мука пшеничная 1 ст.л.

● Яичный желток 2 шт.

● Сливочное масло 30 г

● Сметана 2 ст.л.

● Чесночное масло 1 ст.л.

● Мускатный орех (порошок)на кончике ножа

● Петрушка для украшения

● Багет 1 шт.

● Соль по вкусу

● Черный молотый перецпо вкусу

Багет нарежьте тонкими ломтиками, смажьте чесночным маслом и отправьте в предварительно разогретую духовку на 5-10 минут.

Масло растопите в средней кастрюле. Добавьте муку и слегка обжарьте ее на масле. Влейте в кастрюлю горячий куриный бульон. Помешайте венчиком, чтобы не осталось комочков. Добавьте вино. Доведите суп до кипения, а затем варите еще в течение 5 минут. После снимите с огня.

Сыр натрите на терке. И отправьте в суп. Хорошо перемешайте блюдо, пока весь сыр не расплавится.

Яичные желтки соедините со сметаной. Хорошо перемешайте полученную массу и влейте ее в суп. Активно помешивайте все венчиком. Добавьте мускатный орех. Посолите и поперчите.

Кастрюлю верните на огонь и немного прогрейте суп. Перед подачей украсьте веточкой петрушки и гренками.

Миндальный суп с крутонами

● Миндаль (сырой) 1 стакан

● Мясной бульон 2,5-3 стакана

● Хлеб с отрубями 3 кусочка

● Чеснок 3 зубчика

● Петрушка 1 пучок

● Куркума 1/4 ч.л.

● Пряные травы (сухая смесь) 1 ч.л.

● Оливковое масло по вкусу

● Соль по вкусу

● Черный молотый перец по вкусу

С хлеба срежьте корки и нарежьте ломтики кубиками. На сковороде разогрейте небольшое количество оливкового масла, выложите кубики хлеба и обжарьте с двух сторон до образования золотистой корочки. Крутоны отложите в сторону.

Треть миндаля измельчите в блендере. Чеснок очистите и тоже измельчите, но вручную. Оставшийся миндаль обжарьте с чесноком на предварительно разогретой сковороде на большом количестве оливкового масла примерно 2 минуты.

В горячий бульон добавьте петрушку и отправьте кастрюлю на плиту. Доведите до кипения. Добавьте миндаль с чесноком, сухую смесь пряных трав, куркуму, соль, перец и варите до готовности еще 20 минут.

На дно посуды выложите часть крутонов. Налейте в тарелку суп. Сверху украсьте оставшимися крутонами.

Немецкий айнтопф

● Мякоть говядины 700 г

● Картофель 3-4 шт.

● Морковь 1 шт.

● Стручковая фасоль 300 г

● Репчатый лук 1 шт.

● Красная консервированная фасоль 300 г

● Чеснок 2 зубчика

● Сладкий перец1 шт.

● Соль по вкусу

● Черный молотый перец по вкусу

● Черный душистый перец (горошком) по вкусу

● Лавровый лист 2-3 шт.

● Растительное масло для жарки

● Зелень по вкусу

Возьмите кастрюлю с толстым дном. Влейте небольшое количество растительного масла и поставьте на огонь. Мясо нарежьте кусочками. Отправьте в кастрюлю и хорошенько обжарьте.

Долейте воды так, чтобы она покрывала мясо. Добавьте перец горошком. Накройте крышкой и тушите в течение 30-40 минут.

Нарежьте средне лук, морковь, капусту и перец. Откройте консервированную фасоль и слейте сок. Чеснок очень мелко нарежьте или пропустите через пресс. К мясу добавьте все овощи и фасоль. Посолите и поперчите по вкусу. Добавьте лавровый лист. Накройте кастрюлю крышкой и тушите еще 30 минут.

Выключите огонь. Хорошенько перемешайте блюдо и добавьте мелко нарезанную зелень. Накройте крышкой и оставьте настояться на 10-15 минут.

Азиатский мисо-суп

● Соус соевый 20 г

● Яйцо куриное 1 шт.

● Лук зеленый 15 г

● Лук порей 70 г

● Шиитаке 30 г

● Паста мисо белая 54 г

● Вода 500 мл

Лук порей нарежьте по диагонали, получившиеся кружки — пополам.Срежьте ножку гриба, нарежьте шляпку тонкими пластинами. Зеленый лук нарежьте перьями по диагонали.

Вскипятите 500 миллилитров воды, добавьте мисо-пасту и размешайте.

Добавьте в суп лук-порей, грибы и соевый соус, кипятите 3 минуты. Яйцо слегка взбейте и, постоянно помешивая суп, медленно влейте в него 1/2 яйца; добавьте зеленый лук и снимите кастрюлю с огня.

Не кипятите яйцо в бульоне — после того как добавите его, сразу снимайте кастрюлю с огня.

Татарская шурпа со свининой

● Свинина 500 г

● Картофель 700 г

● Лук 2 шт.

● Морковь 2 шт.

● Томатный соус 2 ст.л.

● Специи (по вкусу)1 ч.л.

● Растительное масло для жарки

● Мясной бульон 1,5-2 л

● Зелень по вкусу

● Соль по вкусу

Лук нарежьте соломкой и обжарьте до золотистого цвета на небольшом количестве растительного масла.

Мясо нарежьте на небольшие кусочки, обжарьте на небольшом количестве растительного масла и отправьте к луку. Хорошо перемешайте.

Добавьте нарезанную кубиками морковь, томатный соус. Жарьте еще 5 минут.

Мясо с овощами переложите в кастрюлю. Залейте бульоном и доведите до кипения.

Затем добавьте картофель, предварительно нарезанный кубиками. Посолите и поперчите. Добавьте специи. Варите в течение 20-25 минут.

Перед подачей посыпьте суп зеленью.

Персидский йогуртовый суп

● Натуральный йогурт 4 стакана

● Огурец 2 стакана

● Изюм без косточки 0,74 стакана

● Чеснок 2 зубчика

● Соль, перец по вкусу

● Укроп 0,5 ч. л.

Слегка взбейте йогурт миксером. Смешайте с мелко нарезанными огурцами, изюмом, размятым чесноком и 1 стаканом холодной воды. Приправьте солью и перцем по вкусу, охладите в холодильнике в течение 1 часа и подавайте, смешав с нашинкованным укропом и дроблеными грецкими орехами.

Мексиканский суп с курицей

● Куриная грудка 1 шт.

● Репчатый лук 1 шт.

● Красная консервированная фасоль 1 банка

● Мелкая вермишель 50 г

● Замороженная кукуруза 100 г

● Укроп по вкусу

● Молотый красный перец по вкусу

● Соль по вкусу

Сварите бульон из куриной грудки. Достаньте мясо, отделите его от костей и мелко нарежьте.

Нашинкуйте мелко лук. В глубоком сотейнике разогрейте оливковое масло и обжарьте лук до прозрачности. Добавьте к луку кусочки курицы и обжарьте еще несколько минут.

Откройте фасоль и слейте с нее жидкость. Отправьте фасоль в сотейник, поперчите, перемешайте и продолжайте обжаривать еще 3-5 минут.

Влейте в сотейник бульон. Посолите по вкусу и варите еще 5 минут.

Добавьте вермишель и кукурузу. Подержите на огне еще 5 минут.

После накройте блюдо крышкой и снимите с огня. Дайте супу немного настояться. Подавайте суп с мелко порубленным укропом и кукурузными чипсами (начос).

Суп "Восточный"

● Баранина с косточкой 1 кг

● Репчатый лук 1 шт.

● Белая фасоль 120 г

● Мука 140 г

● Куриное яйцо 2 шт.

● Кинза 1 пучок

● Зеленый нарезанный лук 3 ст.л.

● Вода 1,5-2 л

● Соль по вкусу

● Черный молотый перец по вкусу

Фасоль замочите на ночь на 8 часов.

Мякоть баранины отделите от костей, оставив на них небольшое количество мяса. Кости залейте водой и сварите бульон. Это займет минимум 1,5 часа.

Варите бульон в 2 этапа. После 5-10 минут слейте первый, а затем сразу залейте кости кипятком и варите до готовности.

Мякоть баранины прокрутите через мясорубку, добавьте 1 яйцо, измельченный лук и часть кинзы. Посолите и поперчите. Хорошо перемешайте, накройте в пленку и уберите в холодильник.

Замесите тесто для лапши из 1 стакана муки, 1 яйца и 1 столовой ложки холодной воды. Разделите тесто на 3 части. Каждую часть раскатайте тонко и просыпьте мукой. Сложите 3 пласта теста друг на друга, затем пополам и нарежьте лапшу. Оставьте на столе подсохнуть на некоторое время.

Из готово бульона достаньте кости. Отделите от них оставшееся мясо и верните назад в бульон.

Из фарша скатайте небольшие фрикадельки.

Набухшую фасоль промойте и опустите в кипящий бульон. Варите 10 минут.

После добавьте фрикадельки. Через 3-5 минут опустите лапшу и зеленый лук. Варите суп еще 5-10 минут до полной готовности. Перед подачей украсьте суп кинзой.

Испанский суп "Сальморехо"

● Помидоры 500 г

● Багет 50 г

● Яйца, сваренные вкрутую 2 шт.

● Ветчина 60 г

● Уксус 1,5 ст.л.

● Чеснок 1 зубчик

● Оливковое масло 3 ст.л.

● Соль по вкусу

● Черный молотый перецпо вкус

С помидоров снимите кожицу. Для этого сделайте на каждом крестообразный надрез, опустите в кипяток на 30 секунд и обдайте холодной водой.

Затем крупно нарежьте. Взбейте в блендере до состояния однородной массы помидоры, крупно нарезанный чеснок и уксус.

Багет нарежьте на крупные кусочки и положите в блендер к помидорам. Дайте ему время хорошенько размокнуть. Посолите, поперчите.

Добавьте оливковое масло и взбейте все еще раз на хорошей скорости.

После поставьте суп в холодильник примерно на 1 час. Перед подачей следует украсить суп мелко нарезанной ветчиной и четвертинками яиц.

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Мария Зимина