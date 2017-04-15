Пирожное "Вупи"
Это традиционные Американские пирожные. Готовятся они очень быстро и влюбляешься в них с первого укуса. Мягкие, шоколадные бисквиты в сочетании со взбитыми сливками - это просто бомба.
Ингредиенты:
Тесто:
Яйцо куриное - 1 шт.
Масло сливочное - 80 г
Сахарная пудра - 100 г
Какао-порошок - 3 ст.л.
Молоко - 100 мл
Мука пшеничная - 130 г
Разрыхлитель - 1 ч.л.
Ванилин - 1 г
Крем:
Сливки (35 %) - 150 мл
Сахарная пудра - 4 ст.л.
Приготовление:
1. Масло достать из холодильника заранее.
2. Отмерять сахарную пудру и молоко.
3. В миске смешать какао, муку, разрыхлитель и ванилин.
4. Масло растереть с сахарной пудрой до мягкого пышного состояния.
5. Вбить яйцо, тщательно перемешать.
6. Частями вмешать сухие ингредиенты и молоко.
7. Размешать до однородного состояния.
8. С помощью ложки или кондитерского мешка выложить тесто на противень круглыми лепешками, не сильно большими, они увеличатся в размере.
9. Выпекать в разогретом духовом шкафу, температура 180 градусов, 10-12 минут.
Пока бисквиты остывают, необходимо приготовить крем.
10. Взбить сливки с сахарной пудрой до устойчивых пиков.
11. Выложить крем на одну лепешку и накрыть другой.Мария Зимина