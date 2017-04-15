Пирожное "Вупи"

Это традиционные Американские пирожные. Готовятся они очень быстро и влюбляешься в них с первого укуса. Мягкие, шоколадные бисквиты в сочетании со взбитыми сливками - это просто бомба.

Ингредиенты:

Тесто:

Яйцо куриное - 1 шт.

Масло сливочное - 80 г

Сахарная пудра - 100 г

Какао-порошок - 3 ст.л.

Молоко - 100 мл

Мука пшеничная - 130 г

Разрыхлитель - 1 ч.л.

Ванилин - 1 г

Крем:

Сливки (35 %) - 150 мл

Сахарная пудра - 4 ст.л.

Приготовление:

1. Масло достать из холодильника заранее.

2. Отмерять сахарную пудру и молоко.

3. В миске смешать какао, муку, разрыхлитель и ванилин.

4. Масло растереть с сахарной пудрой до мягкого пышного состояния.

5. Вбить яйцо, тщательно перемешать.

6. Частями вмешать сухие ингредиенты и молоко.

7. Размешать до однородного состояния.

8. С помощью ложки или кондитерского мешка выложить тесто на противень круглыми лепешками, не сильно большими, они увеличатся в размере.

9. Выпекать в разогретом духовом шкафу, температура 180 градусов, 10-12 минут.

Пока бисквиты остывают, необходимо приготовить крем.

10. Взбить сливки с сахарной пудрой до устойчивых пиков.

11. Выложить крем на одну лепешку и накрыть другой.

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Мария Зимина