Как в Италии "подвешивают" кофе

Сколько видов кофе вы знаете? Эспрессо, капучино, ристретто… Разновидностей кофейных напитков просто не счесть. Но только в Италии, где кофе — это поистине национальный напиток, мог появиться еще и так называемый "подвешенный" кофе, caffe' sospeso. Туристам, планирующим провести летний отпуск на итальянских пляжах, наверняка будет интересно узнать что же это такое.

Традиция выпивать в баре кофе, а затем оплачивать еще одну чашечку для того, кто не может себе этого позволить, — это и есть caffè sospeso, "подвешенный", то есть уже оплаченный кофе. Родом этот похвальный обычай из обедневшего послевоенного Неаполя. Со временем эта привычка щедрых неаполитанцев радовать ближних не только не изжила себя, но и распространилась по всей стране и даже за рубежом. Впрочем еще очень немногим туристам известна эта традиция — так почему бы русским отпускникам не стать бы первыми, кто предложит итальянцам их же "подвешенный" кофе?!

В современной Италии существует даже сеть "подвешенных кафе" и даже свой день, отмечаемый 10 декабря! Помимо родины caffè sospeso, в сеть входят также бары и кофемагазины Бразилии, Испании, Швеции, Франции, Бельгии, Аргентины, Канады, Болгарии и даже Южной Африки!

В Милане, уже осаждаемом туристами со всего мира, не только прижилась традиция "подвешенных" кофе, но появилась даже тенденция "подвешивать" завтраки, обычный для итальянцев капучино + бриошь (круассан) и даже закупку провизии в супермаркете! Видимо, зря жители юга Италии обвиняют миланцев в черствости и скупердяйстве!

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Итальянские бармены даже составили "портрет" тех, кто чаще всего оставляет "подвешенный" кофе для менее обеспеченных соотечественников. Речь, как правило, идет о мужчине около тридцати лет, холостом и постоянном клиенте "своего" бара. Бармены также констатируют, что в Милане неаполитанская традиция известна пока еще не всем жителям города: в некоторых заведениях счет "подвешенных" кофе переваливает в иные дни и за 30, а в других заведениях едва ли превышает 2-3 напитка. Во многих барах есть небольшие доски, вроде школьных, где бармены ведут счет "подвешенным" напиткам.

На Fuorisalone 2014, минувшей неделе дизайна в Милане, многие бары "тусовочных" кварталов шикарного центрального Brera и альтернативного Tortona постарались поближе познакомить жителей и иностранных гостей города с этой неаполитанской традицией солидарности и помощи ближнему. Некоторые владельцы баров оплачивали кофе из собственного кармана в надежде создать эффект домино, где-то с большим успехом, а где-то с меньшим.

Как же оставить в баре "подвешенный" кофе? Очень просто: заказывая в любом итальянском баре кофе для себя, достаточно будет просто сказать бармену un caffè sospeso. Кстати, помните, что в Италии выпить кофе, стоя у барной стойки, стоит дороже, чем если вы устроитесь здесь же рядом за столиком.

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Когда-то в Европе наши предки слыли филантропами… Что будут думать о современных русских туристах итальянцы, если мы будет угощать их же кофе их же соотечественников? И кто знает, может быть, эта неаполитанская традиция когда-то приживется и в России…

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Анна Черткова