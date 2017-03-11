Свекла по-корейски - закуска вне конкуренции

Эта закуска может стать хитом на вашей кухне. Готовится из свеклы и является кладом витаминов.

Ингредиенты:

сырая свекла 3 шт

головка лука 1 шт

чеснок 3 зубчика

семена кинзы 1 ч ложка

красный молотый перец пол чайной ложки

уксус 1 – 0,5 столовые ложки

Приготовление:

Сырую свеклу натереть на тёрке, немножко посолить и добавить уксус. Оставить мариноваться на 2 – 3 часа. После чего появившееся сок слить.

Лук поджарить на растительном масле до тёмно-золотистого цвета и вынуть из сковороды (он нам больше не нужен).

Нужно полить этим маслом, ещё тёплым, нашу маринованную свеклу и сразу же добавить измельчённый чеснок (лучше пропущенный через пресс), красный перец и перемолотые семена кинзы.

Можно добавить совсем капельку сахара для более яркого вкуса.

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Мария Зимина