 
           
Статьи / Мой дом  / 

Кухни народов мира

Луковый суп

Луковый суп
 

Луковый суп - традиционное первое французское блюдо. Если изначально луковый суп считался едой бедняков, то современный рецепт лукового супа можно встретить практически в любом французском ресторане.

Ингредиенты:

4 шт репчатого лука

1 ст. л. муки

50 г сливочного масла

150 мл белого сухого вина

1 ч. л. сахара

1,5 л куриного бульона

1 французский багет

150 г сыра грюйер

Специи

Приготовление:

Возьмите большую кастрюлю и на сильном огне растопите в ней сливочное масло. В кипящее масло всыпьте порезанный тонкими полукольцами лук. Обжаривайте его в течение 5 минут, затем посолите и поперчите.

Слегка обжарьте муку на сухой сковороде. Как только она начинает менять цвет, высыпьте ее в кастрюлю с луком. Смешайте вино с сахаром и влейте в кастрюлю. Пару минут пусть эта смесь покипит. Затем добавьте бульон. Доведите до кипения и варите 15-20 минут на маленьком огне.

Разложите порезанные багеты на противень и посыпьте их сыром. Поставьте в духовку на 4 минуты.

Подавайте суп с плавающими багетами.

Мария Зимина
Код для вставки в блог
﻿

Разделы

Готовим дома Рукоделие и дизайн Цветоводство Праздники Хозяйке на заметку Домашние питомцы Кухни народов мира
Тесты
Видео
Copyright © 2004-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «ПРАВДА.Ру», missus@pravda.ru
ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»
Система Orphus
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа Rambler's Top100