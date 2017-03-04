Луковый суп

Луковый суп - традиционное первое французское блюдо. Если изначально луковый суп считался едой бедняков, то современный рецепт лукового супа можно встретить практически в любом французском ресторане.

Ингредиенты:

4 шт репчатого лука

1 ст. л. муки

50 г сливочного масла

150 мл белого сухого вина

1 ч. л. сахара

1,5 л куриного бульона

1 французский багет

150 г сыра грюйер

Специи

Приготовление:

Возьмите большую кастрюлю и на сильном огне растопите в ней сливочное масло. В кипящее масло всыпьте порезанный тонкими полукольцами лук. Обжаривайте его в течение 5 минут, затем посолите и поперчите.

Слегка обжарьте муку на сухой сковороде. Как только она начинает менять цвет, высыпьте ее в кастрюлю с луком. Смешайте вино с сахаром и влейте в кастрюлю. Пару минут пусть эта смесь покипит. Затем добавьте бульон. Доведите до кипения и варите 15-20 минут на маленьком огне.

Разложите порезанные багеты на противень и посыпьте их сыром. Поставьте в духовку на 4 минуты.

Подавайте суп с плавающими багетами.

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Мария Зимина