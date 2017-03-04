Луковый суп
Луковый суп - традиционное первое французское блюдо. Если изначально луковый суп считался едой бедняков, то современный рецепт лукового супа можно встретить практически в любом французском ресторане.
Ингредиенты:
4 шт репчатого лука
1 ст. л. муки
50 г сливочного масла
150 мл белого сухого вина
1 ч. л. сахара
1,5 л куриного бульона
1 французский багет
150 г сыра грюйер
Специи
Приготовление:
Возьмите большую кастрюлю и на сильном огне растопите в ней сливочное масло. В кипящее масло всыпьте порезанный тонкими полукольцами лук. Обжаривайте его в течение 5 минут, затем посолите и поперчите.
Слегка обжарьте муку на сухой сковороде. Как только она начинает менять цвет, высыпьте ее в кастрюлю с луком. Смешайте вино с сахаром и влейте в кастрюлю. Пару минут пусть эта смесь покипит. Затем добавьте бульон. Доведите до кипения и варите 15-20 минут на маленьком огне.
Разложите порезанные багеты на противень и посыпьте их сыром. Поставьте в духовку на 4 минуты.
Подавайте суп с плавающими багетами.Мария Зимина