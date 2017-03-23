Обязанности кота по дому

В общем-то, это давно известно, что человек строит свое жилище исключительно для того, чтобы котам было где жить. Словари утверждают, что коты у человека это вообще вторые по популярности «животные-компаньоны». Но если попристальнее всмотреться в глаза коту, там вполне можно прочесть: «Это еще кто животное?...».

1. Кот должен защищать человека от комнатных растений.

2. Кот постоянно должен поддерживать человека в форме, заставляя его непрестанно двигаться по квартире, нагибаться, собирая ручки, карандаши, носки и т. д.

3. Кот должен крепко держать зубами ручку или карандаш, пока человек пытается писать.

4. Кот постоянно должен проводить ревизию в холодильнике, даже если человек этого не хочет. Если он не хочет, значит, что-то там прячет, и с этим что-то следует хорошенько разобраться, а потом уж призвать к ответу самого человека.

5. Кот должен ночью каждый час проверять, не заползла ли под одеяло человеку какая-нибудь змея.

6. Кот время от времени должен тренировать себя на случай непредвиденного циркового выступления. Для этого он должен периодически устраивать полеты под куполом дома, прыжки с гардины на люстру и обратно, всевозможные запрыгивания.

7. Кот должен помогать человеку стелить постель, внимательно наблюдая, чтобы под простыней не оказалось никаких предметов.

8. Кот должен помнить, что сон для человека это пустая трата времени, поэтому, завидев спящего человека, необходимо тут же его разбудить, прыгнув ему на живот, а еще лучше на голову.

9. Кот должен отгонять от человека плохие сны. Если кот заметит, что человек ворочается в постели, он непременно должен прыгнуть человеку на голову и начать отгонять дурные сны и кошмары.

10. Кот должен каждое утро напоминать человеку старую пословицу: "кто рано встает, тому Бог дает". И чем раньше встанет человек, тем больше ему (а заодно и коту) даст Бог.

11. Кот должен делиться с человеком всем, что у него есть. Постоянно отдавать часть меха на утепление одежды и пола и выкидывать половину еды из чашки.

12. Кот должен петь песни, чтобы доставлять человеку радость. Даже если песни грустные.

13. Кот должен проверять, по какой причине кто-то не закрыл шкаф или тумбочку и не задвинул ящик.

14. Кот должен знать, что лежит во всех коробках и пакетах. И на личном опыте убедиться, насколько там удобно и хорошо находиться.

15. Кот должен во время сна человека заглушать наружный шум, громко урча под ухом.

16. Кот должен отсыпаться за человека, всех его родственников, друзей и соседей вместе взятых

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Евгения Примак