Десять способов приготовить кофе лучше, чем в ресторане

Чтобы приготовить действительно превосходный кофе, необходимо знать некоторые хитрости.

1. Смешайте половину чайной ложки тростникового сахара с кофе, немного подогрейте на медленном огне и только после этого влейте воду. Сахар карамелизуется и придаст напитку неповторимый вкус и аромат.

2. Для того чтобы разлить кофе без осадка, добавьте чайную ложку холодной воды в турку с кофе и подождите полминуты. Кофейная гуща осядет на дно и напиток можно будет разливать не процеживая.

3. Холодный кофе в жаркий день — что может быть лучше? Но вместо кубиков льда, которые портят вкус напитка, лучше использовать специальные кофейные кубики. Заварите пару чашек кофе и подсластите по вкусу. Остудите кофе до комнатной температуры, залейте в формочки для льда и заморозьте. Добавьте несколько кофейных кубиков в молоко и наслаждайтесь вкуснейшим бодрящим коктейлем.

4. В сочетании со специями кофе становится просто восхитительным! Положите в турку вместе с молотым кофе немного кардамона, имбиря, мускатного ореха или палочку корицы и нагрейте на медленном огне. Напиток отлично пропитается запахом пряностей.

5. 2–3 небольших кристаллика соли, добавленные в кофе, усилят аромат напитка и слегка смягчат его вкус.

6. Если вы хотите получить максимально насыщенный и терпкий вкус, снимите турку с огня, как только кофе начнет кипеть и подниматься. Снимите пену, перемешайте кофе и снова поставьте на огонь. Желательно повторить эти действия три раза.

7. Кофе можно не только пить, но и есть! Например, в виде кофейного мороженого, которое приятно освежит вас в жаркий летний день, а приготовить его очень просто.

8. Для того чтобы кофе приобрел более мягкий и бархатистый вкус, добавьте в него во время варки половину чайной ложки сливочного масла.

9. Если вы предпочитаете кофе без кофеина, добавьте в турку 2–3 зернышка кардамона. Эта специя разрушает кофеин, не изменяя при этом полезных качеств самого кофе, и придает напитку пряный аромат.

10. Для того чтобы молотые зерна лучше раскрыли свой вкус и аромат, прокалите кофе в турке полминуты, не доливая воды.

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Алевтина Мармеладова