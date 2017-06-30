Как с помощью орехов не только сохранить, но и улучшить своё здоровье

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Орехи - один из самых важных продуктов в рационе тех, кто заботится о своем здоровье. Еще недавно орехи подвергались незаслуженным гонениям: их обвиняли в слишком большом содержании жира и избыточной калорийности.

Фундук был известен ещё в древние времена. Наши предки делали из него амулеты от нечистой силы и природных катаклизмов. Этот вид орехов содержит большое количество витаминов А и Е. Улучшает деятельность головного мозга. Лучше всего употреблять в сыром виде.

В рецептах индийской и азиатской кухни часто присутствуют орехи кешью. Их используют для приготовления первых и вторых блюд, закусок, соусов, десертов. Обладают свойством укреплять иммунитет, улучшать сердечную деятельность и даже успокаивать зубную боль. Всего двадцать орешков кешью в день и ваш организм получит суточную норму железа. Перед употреблением орехи необходимо обжарить, так как в сыром виде они безвкусны.

Фисташки часто называют «улыбающимися орешками». Но, несмотря на их низкокалорийность и богатый минералами и витаминами состав, увлекаться особо ими не стоит. Суточная норма для взрослого человека всего пятнадцать орешков. Помогут при лечении болезней пищеварительного тракта, дыхательных путей, малокровии и желтухи, при токсикозе у беременных, повышают репродуктивную способность мужчин.

Людям склонным к заболеваниям сердца врачи настоятельно рекомендуют съедать не менее 60 грамм миндаля в неделю. Миндаль богат фосфором, калием и железом. Часто используется в приготовление десертов. В Испании считается элитным орехом. При покупке стоит обратить внимание на крупные орешки без повреждений.

На Кавказе грецкий орех почитается как священное дерево. Там можно встретить деревья возрастом более четырёх веков. Плоды содержат большое количество незаменимых аминокислот, дубильных веществ и ценных минералов. Помогут при физическом истощении, малокровии, болезнях нервной системы, сердца и желудка. Регулярное применение защитит мужчин от полового бессилия.

О полезных свойствах кедровых орешков писал ещё средневековый врач и учёный Авиценна. Современная наука только подтвердила выводы учёного. Орешки отличаются большим содержанием витаминов, макро- и микроэлементов при малом содержании клетчатки. Особенно полезны детям и пожилым. Людям склонным ожирению стоит ограничить потребление кедровых орехов.

Самые крупные орехи на Земле – кокосовые. Вес одного ореха может достигать четырёх килограмм. Кроме прекрасного вкуса и аромата, орехи содержат большое количество витаминов группы В, макро- и микроэлементов. Благотворно влияют на иммунитет, зрение, пищеварительную систему, работу щитовидной железы. Кокосовое молочко обладает омолаживающим эффектом.

Земляной орех – арахис. В мире насчитывается около 70 видов. Орехи являются прекрасным антиоксидантом. Улучшают зрение, слух и память. Используется не только как пищевой продукт, но и как сырьё в химической промышленности при изготовлении пластмассы, синтетических ниток и клея.

Любимое лакомство многих французов и итальянцев – каштаны. Во Франции даже есть праздник-день Каштана. В этот день по всей стране витает ароматный запах жареных каштанов, который идёт от жаровен, установленных прямо на улицах. Во всех кафешках можно заказать вкусные блюда с добавлением каштанов. Это могут быть супы, суфле, салаты, выпечка и вкуснейшие десерты. Но в пищу пригодны не все виды, а только плоды каштана посевного. Содержат большое количество клетчатки, витаминов С и В. Диетологи настоятельно советуют вегетарианцам включать каштаны в свой рацион.

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Александра Дроздова