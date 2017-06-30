Пять главных правил для улучшения пищеварения

Если вы занимаетесь спортом и не хотите иметь проблем со здоровьем, тогда соблюдайте 5 обязательных правил для оптимизации своего пищеварения.

1. Тщательное пережевывание пищи. Наспех съеденная и плохо пережеванная еда плохо расщепляется пищеварительными соками (давно установлено, что пищеварительные соки проникают в глубь пищевого комка не более, чем на 1 мм), что вызывает бродильные и гнилостные процессы в кишечнике. Из-за этого такая еда больше отравляет, чем приносит пользу вашему организму. Не забывайте: вас питает не то, что вы съели, а то, что усвоили! Это правило должно стать для вас №1. Запомните старую поговорку йогов: "Твердую пищу вы должны пить, а жидкую - есть."

2. Многоразовое питание от 5 до 12 раз в течение дня.

3. Еду во время или после приема пищи водой желательно не запивать. Это позволит пищеварительным сокам лучше ее обработать. Воду пить лучше за 15-20 минут до еды и хотя бы через 40 минут после приема пищи. На соки, горячий чай и протеиновые напитки это правило не распространяется. Хотя если у вас есть (или) начнутся проблемы с пищеварением, их также нужно употреблять отдельно от обычной пищи.

4. Существует еще один простой способ для лучшего усваивания пищи. Это 10-20-минутная утренняя зарядка, включающая в себя кардио, упражнения на пресс и растяжку. Если приучить себя каждое утро заниматься зарядкой, это полностью "разбудит" и "встряхнет" после сна замедленный обмен веществ. Кардио пробуждает весь организм в целом и тонизирует его на целый день, а упражнения на пресс и растяжку дополнительно массируют органы пищеварения и подготавливают их к лучшему усвоению первого приема пищи.

5. Ни в коем случае не переедайте. Здесь важно отличить плотное питание от состояния, когда говорят "обожрался"! Польза от такого приема пищи обесценивается колоссальной нагрузкой на весь организм. Желательно, чтобы в течение дня было не более 2-3-х плотных приемов пищи, а все остальные - легкие.

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Валентина Соломатина