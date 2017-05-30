Маленькая хитрость сохранения чистоты окон надолго
С наступлением теплых солнечных дней многие хозяйки с тоской смотрят на окна, которые за зиму успели покрыться налётом пыли, грязи и накипи, забрызганы дождём и снегом.
Удручающий вид. Но зато после очищающих процедур наше окошко показывает нам мир совсем в других красках – ярких, светлых и солнечных, а в доме больше уюта, света и радости.
Раствор для сохранения чистоты окон надолго
Смешайте три чайных ложки воды, семь ложек глицерина и несколько капель нашатырного спирта. Смочите смесью бумажное полотенце и протрите стекла.
Водный раствор глицерина со спиртом образует на стекле тончайшую защитную пленку, который защищает стекло от пыли.Валентина Соломатина