Как правильно мыть горизонтальные жалюзи?

Покупатели в магазинах все чаще делают выбор в сторону горизонтальных жалюзи. Они хорошо защищают комнату от солнечных лучей, не пропитываются посторонними запахами и считаются самыми простыми в использовании. Но в этого изобретения есть и недостатки: отмыть горизонтальные жалюзи тяжело, ведь не всегда удобно поместится с ними в маленькой ванной комнате, да и на то, чтобы протереть отдельно каждую ламель уходит много времени. Жалюзи быстро покрываются пылью, а если они находится на кухне, ко всему этому добавляется еще и накопившийся жир. Не забывают о них и различные насекомые, особенно мухи, которые постоянно сидят на ламелях.

Как не надо делать

На самом деле мало кто знает, как правильно мыть жалюзи. Обычно это делают так: на расправленные жалюзи, наносят мыльный раствор, сначала из одной стороны, а потом с другой. Затем протирают их влажной тряпкой, которую периодически споласкивают в чистой воде. В завершение – вытирают каждую ламель сухой тканью или полотенцем. Если вы решитесь помыть жалюзи таким способом, то готовьтесь к следующему – полдня вам придется вытирать окна, потому что после такой процедуры подоконники будут испачканы, а на стекле останется множество разводов.

Как мыть горизонтальные жалюзи?

Для начала нужно снять чудо-изобретение с окна. Сдвиньте выступающие рычажки кронштейнов вправо, а потом слегка потяните жалюзи вниз. В закрытом положении отнесите их в ванную и промойте с обеих сторон под душем. Потом их нужно опустить в воду с мыльным раствором на 20-30 минут. Затем протрите губкой каждую ламель. После того как жалюзи избавились от грязи их нужно вытащить из ванной и еще раз сполоснуть под душем. Постарайтесь повесить их так, чтобы с них стекла вода. Если есть возможность вы можете оставить жалюзи до того момента, пока они высохнут, в противном случае вам придется хорошо протереть каждую ламель сухим полотенцем. Затем повесьте чудо-изобретение на место. Очень важный момент: перед тем как мыть жалюзи нужно снять заглушки с торцов крепежей планки. Это делается для того, чтобы между этими деталями не образовалась ржавчина.

В целях профилактики

Иногда очень тяжело вымыть горизонтальные жалюзи от всей грязи и жира. Чтобы вам не пришлось, несколько раз в месяц их снимать и вешать, вы можете ежедневно вытирать пыль с ламелей влажными салфетками или пылесосить их на самой маленькой скорости. При таком уходе мыть жалюзи в ванной нужно не чаще чем 1 раз в 2-3 месяца.

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Александра Дроздова