Ритуалы на удачу с лавровым листом

Все эти ритуалы направлены на привлечение удачи и приятных перемен в вашу жизнь. Делать их лучше всего в новолуние или в любой день растущей луны.

Ритуал 1

Вам понадобится 5 сушенных лавровых листочков и красная нить. Необходимо связать лавровые листья нитью и повесить над входной дверью у себя в доме со словами: "Лавр, выросший под солнцем горячим, принеси мне в дом счастье и удачу!". Эта техника поможет привлечь удачу людям творческих профессий. А также тем, кто много работает с людьми.

Ритуал 2

Возьмите 3 лавровых листа и смажьте их эфирным маслом апельсина. После этого спрячьте листья лавра в те места, где у вас хранятся деньги. К примеру, один листочек положите в сейф, второй- в кошелек, третий можно хранить на работе в ящике стола.

Ритуал 3

Необходимо четыре лавровых листа положить под коврик у входной двери, расположить листья нужно крестом. Если лавровые листья рассыпятся или сломаются – замените их в следующее новолуние.

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Валентина Соломатина