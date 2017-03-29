Хозяйке на заметку: спасаем продукты

Многие хозяйки сталкиваются с тем, что в холодильнике остаются неиспользованные продукты, которые и выкинуть жалко и съесть уже нельзя, либо порция ничтожно мала, чтобы накормить всю семью. Это могут быть продукты уже приготовленные (каши, макароны, мясо из супов и отдельно приготовленное), всевозможные сыры, колбасы и молочные продукты, овощи и фрукты. Встает вопрос – что же делать?

Готовым продуктам можно дать вторую жизнь. Например, если у вас осталась ложка любой каши ее можно добавить при варке в суп.

Из каш можно делать запеканки и омлеты. Некоторые хозяйки делают оладьи – получается сытный завтрак. Полет фантазии безграничный.

Остатки запеченного мяса также можно добавить в суп, в пиццу, в рагу или сделать паштет. Для паштета обжаривают лук и морковь в равных количествах и пропускают через мясорубку вместе с мясом. Те же варианты и для отварного мяса.

Остатки сырого фарша удачно можно использовать, сделав маленькие фрикадельки для супа или обжарив для соуса болонье, или для макарон по-флотски.

Всевозможные кусочки сыра и колбас тоже легко спасти. Проще всего складывать остатки в морозилку. Потом из этих остатков выйдет неплохая пицца. Еще из остатков сыра можно сделать лепешки с сыром, а из разных остатков колбасы солянку.

Реанимировать присохший сыр можно замочив его на полчаса в молочной сыворотке, а после слегка отжать.

Куски сырокопченого мяса и колбасы лучше всего промыть под проточной водой и проварить, а уже после этого добавлять в пиццу. Сыр перед заморозкой стоит обрезать со всех сторон.

Проще всего с молочными продуктами – на их основе можно замесить тесто. Творог, который уже потерял свежесть, замочите в сыворотке или молоке, а после процедите и используйте как начинку.

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Евгения Примак