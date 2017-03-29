Заговоры. Как шептать на воду?

Вода имеет волшебные свойства и большую силу. Она обладает универсальной способностью очищать, быстро собирая и накапливая энергетику окружающего пространства.

Вы въехали не в новую квартиру. Бывшие жильцы пережили, как и все, немало горя: болели, умирали, ссорились. Вам необходимо соблюсти ритуал очищения водой, омывая стены, потолок, окна. Обязательно приговаривая доброжелательные слова.

В доме больной? Поставьте рядом любую емкость с водой, не накрывая ее. И освежайте ее раз в день. Вода стягивает болезнь на себя.

В момент тяжелого разговора, трудного рабочего дня, пережитого стресса мы можем испытать недомогания в результате сбоя нашего биополя. Иначе говоря, происходит порча или сглаз. Не спешите к экстрасенсу.

Пусть ежедневным правилом станет умывание лица и рук сразу, как пришли домой. Или после случившегося в течение дня. Если чувство разбитости остается – совершите необходимый ритуал. Налейте в большую емкость прохладной воды (можно немного теплой) и в стакан – питьевой. «Поколдуйте» над ней.

Пошепчите самые прекрасные слова, какие вы хотели бы себе пожелать. Вложите силу солнечного света, магию луны, красоту природы, душевное тепло и любовь близкого человека, при этом непрерывно держите ладони над поверхностью, ощущая энергию, стекающую с рук.

Затем стакан с водой выпейте маленькими глоточками, а емкость вылейте на себя. Силу и прилив энергии вы почувствуете незамедлительно. Теперь нам становится понятно, почему наши предки следили за тем, чтобы любая емкость с питьевой водой была непременно закрыта.

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Евгения Примак