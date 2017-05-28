Денежные дни: когда финансовая удача сама пойдет к вам в руки
В каждом месяце есть дни, благоприятные для любых финансовых операций. Астрологи называют их денежными. В эти дни денежная удача будет сама идти к вам в руки. Определить их можно с помощью лунного календаря.
Денежные дни по лунному календарю
Всего существует два самых удачных дня — это 14 и 20 лунные сутки. В эти дни можно смело покупать, продавать, подписывать деловые договоры, инвестировать, вкладывать, выигрывать.
Если вы просто хотите привлечь удачу на долгое время, то в эти денежные дни лучше отправиться в парикмахерскую и подстричь волосы. Луна, как известно, взаимодействует с человеком посредством его волос, и чтобы принять все дары этой планеты, достаточно подстричь волосы в благоприятные лунные сутки. Эти дни называют еще днями денежной стрижки.
Какой день недели самый денежный
В неделе есть тоже денежный день. Это четверг. Он управляется Юпитером, планетой-покровителем бизнеса, денег, работы. В четверг можно решать любые материальные вопросы, направленные на приумножение богатства.
В четверг можно повернуть любые обстоятельств себе не пользу. Юпитер поможет активным, деятельным, амбициозным и решительным людям.
Самые опасные денежные дни по лунному календарю
Есть дни, когда лучше вообще держаться от финансовых дел подальше. В лунному календаре это 3, 5, 12, 15 и 29 лунные сутки. Астрологи не рекомендуют приниматься за важные дела, совершать покупки, продавать, вкладывать деньги и давать в долг. Эти опасны для вашего кошелька, так что лучше держать его при себе.
Самый опасный денежный день недели
В неделе самым неблагоприятным днем для финансовых операций считается воскресенье. Этот день не направлен на материальные блага, поэтому все дела, которые будут касаться денег, пойдут не так.
Планируйте свои дела с учетом рекомендаций календаря лунных суток, и тогда никакие финансовые неудачи вас не постигнут.Алевтина Мармеладова