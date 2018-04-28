Топ-6 продуктов для повышения либидо

Фото: alfa-samec.ru

Известно, что шоколад является мощным афродизиаком, кофеин и антиоксиданты, которые содержатся в этом продукте в большом количестве, зарядят сексуальной энергией и взбодрят уставшие мозги. Но это не единственный продукт, который может привести к повышению либидо и настроит на получение наслаждения от интимной близости. Представляем топ-6 продуктов, которые изменят ваше сознание, подарят расслабление и зарядят энергией.

Оливковое масло

В Древней Греции оливковое масло считалось лекарством от импотенции, и лекари той эпохи были в чем-то правы. Богатое ненасыщенными жирами, это масло увеличивает кровоток. Улучшенное кровообращение подарит больше энергии, а с ней придет и возбуждение.

Мака перуанская

Это корнеплод из семейства крестоцветных, родственник редьки, репы и брокколи. Мака выращивается в Андах в течение нескольких тысяч лет. Сейчас эта культура в тренде, порошок добавляют в супы, смузи. Современное исследование утверждает, что мака повышает либидо. Корнеплод содержит аминокислоты, цинк и железо, являясь отличным афродизиаком.

Моллюски

Устрицы давно признаны лучшим афродизиаком, но есть и другие морепродукты, которые разжигают желание. Все двустворчатые моллюски считаются таковыми. Мидии, морские гребешки тоже содержат аминокислоты, которые провоцируют повышенную выработку половых гормонов. Однако есть нюанс: морских «тварей» нужно съедать сырыми.

Миндаль

Ужин при свечах и с жареным стейком - это очень романтично, однако растительный белок будет лучшим выбором для усиления сексуального влечения. Для этого подойдут орехи, например, миндаль, в котором присутствуют мононенасыщенные жиры. Эти орехи полезны для здоровья сердца, а также улучшают кровоток в области органов малого таза. Миндаль подойдет для перекуса, в качестве ингредиента для коктейля или приправы для мясных блюд.

Красный перец

Жгучий перец является пикантной приправой, он не только придаст вкус блюду, но и разожжет огонь в вашем сердце. Перцы чили действуют на нервные окончания, вызывают повышенное потоотделение, а также заряжают энергией, которую можно использовать в спальне. Как и все специи, жгучий перец обладает противовоспалительными свойствами.

Тофу

Соевые продукты, такие как тофу, содержат много белка, что приводит к всплеску сексуальной энергии. Соевые продукты также содержат мало насыщенных жиров и не подарят вам ненужный холестерин, они приводят к усилению кровотока и возбуждению. Природный эстроген, который содержится в продуктах на основе сои, также влияет на либидо.

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Ирина Гусакова