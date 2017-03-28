25 лучших домашних средств для уборки

Уборка в доме может приносить удовольствие. Если подойти к этому делу с известной изобретательностью, можно почувствовать себя настоящим властелином чистейшей вселенной. Осознание того, что ты можешь навести везде идеальную чистоту, используя лишь домашние средства, сделает уборку приятнее. Ведь ты можешь сэкономить столько денег на дорогой бытовой химии. А результат работы точно тебя удовлетворит.

🔹1. Очищение духовки больше не является невыполнимой задачей. Нашатырный спирт поможет тебе сделать поверхность духовки сияющей. Нужно всего лишь поставить в разогретую духовку стакан горячей воды и стакан нашатыря. Любую грязь можно быстро удалить после этой процедуры.

🔹2. Если ты хочешь вымыть посудомойку, обычный уксус придет тебе на помощь. Просто поставь чашку с уксусом в посудомойку и включи высокий температурный режим мойки.

🔹3. Насадка для душа будет блестеть и начнет отлично пропускать воду вновь! Замотай смеситель на ночь в целлофановый пакет, наполненный уксусом. Наутро всё будет сверкать!

🔹4. Сковородка вымоется дочиста, если ты выльешь в нее уксус и разогреешь. В особо трудных случаях поможет и пищевая сода, она удалит въевшуюся грязь.

🔹5. Вымыть блендер можно с легкостью! Просто заполни его водой с моющим средством и включи. Спустя минуту блендер сам себя помоет!

🔹6. Звучит странно, но ты можешь убрать жирные пятна с поверхности плиты, используя масло! Капни несколько капель растительного масла на салфетку и протри жирные следы.

🔹7. Чтобы очистить потолочный вентилятор, заверни его во влажную наволочку. Наволочка соберет на себя всю скопившуюся пыль.

🔹8. Уксус, смешанный с 4 таблетками «Алка-Зельтцера», способен прочистить засорившиеся трубы. Одну чашку уксуса, смешанного с таблетками, отправь в засоренный слив. Результат не заставит себя долго ждать!

🔹9. Очистить серебро можно теплой водой, смешанной с солью и содой.

🔹10. Если посыпать жирные пятна мелом, они станут менее заметными. Удали мел с пятна влажной тканью.

🔹11. Пыльные углы лучше всего протирать материалом, обладающим антистатическим действием. Это будет защищать поверхность от дальнейшего накопления пыли.

🔹12. Уничтожь микробы, которые уже успели поселиться на твоей кухонной губке. Просто поставь ее в микроволновку на две минуты, все микробы погибнут в муках.

🔹13. Резиновый валик поможет легко избавиться от шерсти питомца, разбросанной по всему дому.

🔹14. Чтобы удалить загрязнения с поверхности матраса и освежить его, налей в разбрызгиватель спирт или водку. Побрызгай матрас, и он заметно посвежеет сразу же!

🔹15. Емкость для выпечки хорошо очищается с помощью обычной фольги и средства для мытья посуды.

🔹16. Чтобы сделать кофемолку чистой и убрать запах, достаточно смолоть в ней немного риса. Для лучшего эффекта протри после этого кофемолку содой.

🔹17. Уксус — чудесное средство для протирания пыльных и грязных поверхностей.

🔹18. Мокрая обувь высохнет быстро, если ты вставишь внутрь не только газеты, но и мешочки с рисом. Они впитают всю ненужную влагу!

🔹19. Уксус с водой — отличный пятновыводитель. Проверь этот факт и выведи старое пятно на ковре. После того как ты намочишь пятно уксусом, помести сверху влажную ткань. Подержи на ней горячий утюг несколько минут. Пятно исчезнет на глазах.

🔹20. Пищевая сода и вода также выводят пятна, даже очень сложные.

🔹21. Мелкие осколки можно собрать с помощью хлеба. Теперь точно никто не порежется!

🔹22. Кожаная мебель не так сложна в уходе, как ты думал. Обычный крем для обуви нужного оттенка подойдет как средство ухода за кожаной мебелью.

🔹23. Вентиляционные решетки станут намного чище, если протереть их тряпкой, смоченной в уксусе.

🔹24. Влажные бумажные полотенца впитают всю грязь с гриля, который только что был в использовании.

🔹25. Грейпфрут и лимон — фрукты, которые прекрасно очищают поверхности. Насыпь немного соли на грейпфрут или лимон, протри ванну и раковину. Они будут кристально чистыми! Так что не спеши выбрасывать половинку лимона, сок из которой ты уже выдавил.

Эти простые советы помогут любой хозяйке сделать дом восхитительно чистым и уютным. Никаких лишних трат, используй всё, что уже есть в твоем доме!

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Евгения Примак