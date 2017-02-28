Яичная мазь от боли в суставах

Эта замечательная мазь, давно стала помощником не одного поколения людей. Яичную мазь от боли в суставах достаточно легко приготовить, а по своим свойствам она ни капли не уступает аптечным. Средство помогает избавиться от болей в суставах, последствий перенесенных травм, ушибов и растяжений.

Дня начала нужно приготовить следующие ингредиенты:

куриное яйцо – 1 шт.

уксусная эссенция 70% - 100 мл.

животный жир (можно сливочное масло) - 100-150 г

Яйцо опустить в чашку и залить уксусом, прикрыв его полностью. Накрыть стакан и отложить его на несколько дней.

После полного растворения скорлупы, переложить яйцо в миску деревянной ложечкой, затем избавится от пленки, и помять его. В массу добавить, использованный ранее уксус и размешать. Далее добавить размягченный жир и еще раз хорошо перемешать.

Получившуюся яичную мазь нужно использовать перед сном, старательно втирая в беспокоящее место. Затем это место следует утеплить.

Хранить мазь нужно под крышкой и в холодильнике.

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Евгения Примак