Избавьтесь от муравьев в доме

В доме могут внезапно появиться целые полчища муравьев. К счастью, есть способ борьбы с этими мелкими незваными квартирантами.

Они любят полакомиться крекерами, печеньем, хлебом, фруктами и, конечно, сахаром. К счастью, их любовь к сладкому можно использовать против них. Их можно выловить при помощи ловушки с простым сахарным сиропом. В него можно добавить специальное средство, который поможет уничтожить всю муравьиную колонию.

Один из самых простых и эффективных способов борьбы с такими муравьями – сахар и бура.

Борная кислота – химическое вещество, которое часто используют в разных сферах быта. Для муравьев это отрава, но для человека она безопасна по сравнению с другими химическими ядами от насекомых.

Итак, возьмите 1–2 чайные ложки буры и тщательно смешайте её с половиной стакана сахара. Сразу добавьте 1,5 стакана теплой воды и размешайте, пока всё не растворится.

Вы можете нанести жидкость прямо на то место, где скапливаются муравьи или оставить её на потом (не забудьте спрятать от детей и подписать).

Можно налить жидкость в импровизированную ловушку для муравьев или в открытую емкость или бутылку и оставить на полу, а можно использовать еще один хитрый способ. Суть его состоит в том, чтобы разбросать в местах обитания муравьев ватные шарики, пропитанные этой жидкостью. Это обязательно привлечет насекомых, они сами отравятся и сообщат собратьям о новом источнике еды, что в итоге поможет избавиться от всех муравьев.

Выбирайте любой способ. Главное – поставить ловушки в местах скопления муравьев. Очень скоро вас ждет отличный результат – чистый дом без насекомых.

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Мария Зимина