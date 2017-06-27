Пятьдесят способов превратить уборку в удовольствие

Грядущая уборка всегда навевает грусть и уныние, возникает желание отложить ее на потом или на выходные. Но к чему тратить целый день на уборку и испытывать негативные эмоции, если этого можно избежать?

Общая организация быта

1. Чтобы мусор не поглотил нас, его нужно организовать и возглавить. Часто в комнатах копятся огрызки яблок, обрывки бумажек и сломавшиеся ручки. Ведь нести каждый раз хлам до мусорного ведра и некогда, и лень. Пусть в каждой комнате будет своя мусорница. Вам кажется, что это не эстетично и не гигиенично? Ну а что, если роль мусорки будет выполнять симпатичная вазочка на компьютерном столе? Если ее своевременно опорожнять, урон гигиене нанесен не будет.

2. Средства для уборки должны быть под рукой, чтобы не тратить время на их доставание и транспортировку к месту. Крем для обуви - там где мы ее снимаем. Порошок для чистки раковины - в ванной комнате. А стиральный порошок - у машинки. Красивая тряпочка для протирания стекол - у зеркала. Есть свободные несколько секунд - там прошелся, здесь смахнул пыль. И полдела сделано. Отличная вещь чистящие влажные салфетки для дома. Они бывают разного назначения: универсальные, для зеркал и стёкол, антижир, для мониторов и бытовой техники. Времени затрачено в разы меньше, а результат отличный. Сейчас появились влажные салфетки российских производителей, по качеству как импортные, а цена значительно доступней. Кажется, что на этом можно сэкономить лишь секунды. Но на самом деле, мы часто даже не начинаем прибираться, зная, что для того чтобы вымыть зеркало в шкафу-купе, нужно идти в чулан, доставать с верхней полки средство для мытья стекол. Если смущает эстетика, пересыпайте/переливайте средства в красивые небольшие флаконы, сейчас их великое разнообразие.

3. Начало любой уборки - разнести вещи по местам. Сгружаете все «неместное» из прибираемой комнаты в какой-нибудь тазик, а потом с ним путешествуете по квартире, доставляя накопившееся по адресам. Не нужно бегать с каждой игрушкой до детской. На этом экономятся десятки минут!

4. Горизонтальные поверхности - столешницы, подоконники, полки, - заставленные предметами, создают впечатление хаоса, беспорядка. Даже если все эти вещи стоят на собственных местах. К тому же статуэтки, вазочки и пр. затрудняют уборку. Выход - максимально разгрузить открытые «горизонты». Ложки-поварешки с кухонного стола разложить по ящикам, статуэтки допросить с пристрастием: «точно ли ты должна стоять именно здесь? А может, ты вообще лишняя?»

5. Если необходимо хранить на открытых горизонтальных поверхностях много мелких элементов, их нужно сгруппировать. Допустим, туалетный столик. Лаки для ногтей, флаконы с духами, тюбики с кремами и т.п. Протирание пыли в таком случае - каторга. Подними каждый бутылек, вытри под ним, и верни обратно... Складываем все в красивую корзинку (ящичек, косметичку и т.п. в зависимости от ситуации). Теперь, чтобы протереть пыль, достаточно поднять одну корзинку.

Прихожая

6. Чтобы не разносить грязь и песок с обуви по дому, держите в прихожей небольшую щетку с совком. Натоптали? Тут же смахнули пыль в мусорку.

7. В дождливую погоду придверный коврик со стороны квартиры заверните во влажную половую тряпку. Грязь будет лучше оттираться с подошв. При необходимости тряпкой несложно затереть за собой следы.

8. Чтобы не разносить уличную грязь по квартире, если не все домочадцы способны подметать за собой, постелите в прихожей коврик наподобие циновки. Песок будет просыпаться между прутьями, поверхность же останется чистой.

9. В прихожей обязательно держите корзинку для важных мелочей, содержимое которой раз в неделю разбирайте. Неоплаченные счета из почтового ящика, временно ненужные ключи, - да мало ли что найдется в карманах, сумках. Чтобы это не валялось абы как с риском потеряться, складывайте все в определенную вазочку. Только не забывайте сортировать ее содержимое. Заведите традицию: по средам я разбираю «аварийный ящичек» из прихожей.

10. Для одежных мелочей тоже удобно иметь свою корзину или ящик - туда после прихода складываются шапки, перчатки, шарфы и т.п. Это удобно, если в семье небольшие дети. Они, в отличие от взрослых, не способны пока сами убрать аксессуары на верхние полки вешалки.

Ванная комната

11. Самая дешевая водка, налитая в красивый флакончик с распылителем, поможет поддерживать гигиеническую чистоту в санузле. Пока чистите зубы, собираясь на работу, побрызгали на смеситель, ручки дверей, зеркало. Зубы дочистили - вытерли поверхности чистой сухой тряпочкой - и вуаля!

12. Среди тюбиков на раковине храните порошок для чистки посуды в небольшом пузырьке. Пришли вымыть руки? Потратьте еще 30 секунд на чистку раковину. Больше не понадобится, если выполнять эту процедуру регулярно. Причем средства для посуды более мягкие, чем для сантехники, и их не так опасно наносить без перчаток (на надевание которых иногда нет времени).

13. Акриловую ванну между капитальными уборками можно поддерживать в чистом виде с помощью средства для мытья посуды или дешевого жидкого мыла. В чем смысл? Не нужно натягивать перчатки, а потом долго ополаскивать ванну, как после применения бытовой химии.

14. Бортики ванны, раковины и смесители утром, перед уходом на работу, и вечером, перед сном быстренько протираем сухой тряпочкой. Когда это войдет в привычку, тратить на это придется не больше полминуты. Разводы от воды легче предупредить, чем потом отдраивать.

15. Унитаз между делом удобно протирать туалетной бумагой. После использования ее просто смываем.

16. Чтобы неглаженное белье не копилось эверестом, сортируйте его еще на стадии стирки. Развешивайте одежду на сушку, вывернув налицо, парные предметы (носки, перчатки, чулки) сразу вешайте рядом. Когда белье высохнет, снимайте его, тут же раскладывая по тем стопкам, как они будут лежать в шкафу. Белье мужа в одну кучку, детские пижамы - в другую и т.п. Разнести готовые стопки дело двух минут.

17. Тонкие блузки, мужские сорочки удобно сушить уже на плечиках. Есть время - гладим их сразу после высыхания. Нет - убираем так же, на плечиках, и отглаживаем по мере возможности.

18. Если позволяет площадь санузла, поставьте в ванной ящик для грязного белья с разделителем по цветам. Тогда на стирку можно будет брать содержимое сразу кучей.

Кухня

19. Верхи шкафов удобно застилать газетами (бабушкин рецепт) или пищевой пленкой (современный вариант). Пыль особенно въедлива на кухне, где она сочетается с жиром. И чтобы не оттирать ее с верха шкафчиков, проще взять и поменять газету/пленку.

20. Чтобы не драить газовую плиту, можно застилать варочную поверхность фольгой. Заляпается - снимаете и в мусор. Это, безусловно, не очень эстетично, поэтому способ скорее временный - на период жесткого цейтнота (сессия, аврал на работе и т. п.) или временного упадка сил, когда хозяйка болеет.

21. Посудомоечная машина моет посуду экономичнее (если судить по расходу воды) и чище, чем человек. Постарайтесь найти возможность ее приобрести.

22. Полки и ящики холодильника можно выстелить красивыми тряпочками из нетканого материала. Уборка станет проще - всего лишь поменять тряпочку на чистую, к тому же снизится влажность. А это значит, овощи, например, будут дольше храниться.

23. Тряпочек для вытирания столов и т.п. лучше завести с десяток. День попользовался - и в стирку. Стирать все скопом лучше всего в стиральной машине на высокой температуре. Нет ничего гаже, чем заляпанная, жирная тряпка. За такую и браться-то не хочется.

24. Губку для мытья посуды можно продезинфицировать, заложив ее с посудой в посудомоечную машину.

25. Обеззаразить губку можно и в микроволновке. Имейте в виду, мочалка должна быть влажная, греть нужно от 30 сек. до 1 мин. в зависимости от мощности печки.

26. Оттереть налет на заварочном чайнике, накипь на электрическом или кофеварке поможет бесцветная газировка типа спрайта. Просто залейте лимонад и оставьте на полчаса.

27. Собрать осколки от разбившейся посуды поможет липкая лента либо влажная губка для посуды. Губку после использования нужно выкинуть, благо стоит она копейки.

28. Если посудомойка стала неожиданно плохо мыть, налейте на дно машинки (без посуды!) примерно стакан сильнодействующего жирорасщепляющего средства (типа шуманита). И запустите самую долгую программу с самой высокой температуры. Скорее всего, машина банально забилась жиром от посуды, ее нужно прочистить.

Мусорка

29. Мусорные пакеты можно хранить прямо рулоном на дне ведра, под натянутым мешком. Когда достаете заполненный пакет, не нужно бегать в поисках следующего.

30. Появилась свободная минута - натяните на ведро сразу 5-7 мешков. Когда верхний заполняется, вы вытаскиваете его, и мусоркой можно сразу продолжать пользоваться.

Детская комната

31. Игрушки удобнее хранить во вместительных ящиках, куда их можно просто смахнуть. Конечно, красиво, когда куклы стоят чинными рядами на полках. Но сколько продержится такая красота? А сколько сил для ее поддержания требуется?

32. Прибамбасы для детского творчества удобнее хранить по видам деятельности. Все для рисования - в одной коробке. В другой - все для лепки. В третьей - для аппликации. И т.п. Хочет чадо порисовать? Достали ему коробку, в которой альбом, и карандаши, и точилка. Надоело, будем лепить? Смахиваем все в коробку, достаем следующую и т.д.

Спальня

33. Постельное белье удобно хранить прямо комплектами. А чтобы оно не терялось, складывать все в одну из наволочек.

34. На глажку постельного уходит слишком много времени. А стоит ли вообще его утюжить, учитывая, что медики не рекомендуют - гигроскопичность белья от этого ухудшается. Просто развешивайте простыни и пододеяльники при сушке ровно, а потом аккуратно складывайте. Под собственным весом они разгладятся.

35. Мелкие вещи типа футболок в ящиках комода удобнее складывать не одну на другую, а как каталожные карточки - друг за дружкой. Вытаскивая одну вещичку, не переворошите всю стопку.

36. Если муж, несмотря на увещевания, раскидывает носки по спальне, поставьте ему там небольшую корзинку. Пусть упражняется в баскетболе, а вы заберете его сокровища в стирку прямо из этой корзинки! Только девайс для ловли носков непременно должен быть без крышки - иначе фокус не сработает.

37. Если у вас много цветов на подоконниках, возможно, удобнее будет не ставить каждый горшок в поддон для воды, а составить несколько кашпо на один поднос. Вода после полива будет стекать по-прежнему, а расчистить подоконник в случае надобности не составит труда.

38. Кровать, чтобы там не копилась пыль, должна быть либо на глухом постаменте, либо на высоких ножках - чтобы без проблем можно было пропылесосить.

39. Если под кроватью вы вынуждены хранить какое-то добро (например, несезонную обувь и т.п.) - приобретите большой подкроватный ящик. И коробки с обувью складируйте в него. Нужно будет помыть полы - проще выкатить один ящик, чем доставать 20 коробок.

40. Чтобы зарядники от техники не валялись абы где, складируйте их в одном месте, желательно прямо рядом с розеткой. Можно использовать специальные кабель-каналы или коробки для проводов. А можно - обычные пластиковые корзинки из хозмага.

41. С помощью больших канцелярских зажимов можно зафиксировать «хвосты» зарядников прямо на рабочем столе. А также скреплять излишки проводов, чтобы они не вились по полу.

42. Пух домашних животных отлично убирается с ковров с помощью так называемой швабры для ламината. Эта «лентяйка» с тряпочкой из микрофибры, где ворс в виде толстых макаронин.

43. Кошачьи «метки» на ковре или матрасе можно вытравить, обрызгав это дело уксусом или водкой из флакона с распылителем. Правда, после этого помещение придется проветрить, чтобы удалить запах спирта или уксуса. И, стоит ковру намокнуть, процедуру придется повторять вновь, потому что вонь вернется.

44. Задумывая ремонт в квартире, сразу обдумайте, какая мебель и материалы потребуют от вас повышенной бдительности на уборочном фронте. На глянцевых поверхностях неряшливо выглядят даже отпечатки рук, не то что малейшая соринка. А рифленые материалы требуют тщательного оттирания. То есть поверхности должны быть матовые, но гладкие. Любая пылинка видна не только на белом фоне, но и на темном - черном, венге. Шкафы в идеале должны доходить до потолка, чтобы сверху не копилась пыль. Узкие щели между шкафом и стеной лучше закрывать доборами.

45. Чтобы в рутине не запустить что-то до неприличного состояния, составьте список домашних дел, которые необходимо переделывать. А на страничке рядом отмечайте, что уже сделано. Вычеркивать из общего списка не самый удачный вариант, потому что дел дома слишком много - вам будет казаться, что бьетесь, бьетесь, а они все не кончаются... Зато глядя на отдельный список сделанного, наполнитесь гордостью за не зря проведенное время.

Еще несколько секретов вдогонку

46. Удалить накипь с посудомоечной машины можно, запустив ее при максимальной температуре со стаканом уксуса. А в следующий цикл на дно посыпьте несколько столовых ложек соды. Аналогичным способом чистится и стиралка.

47. Жир с посуды отлично смывает горчичный порошок. Дешево и экологично.

48. Жирные пятна с одежды и мягкой мебели удаляют средством для мытья посуды типа «Фейри».

49. Чтобы отмыть блендер, запустите его с капелькой моющего средства.

50. Для чистки кофемолки прокрутите в ней пищевую соду.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Евгения Примак