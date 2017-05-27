Первая помощь без лекарств

Представьте, вы оказались в каком-то месте, где отсутствуют медицинские препараты, таблетки и вдруг у вас началась головная боль или того хуже - поднялась температура. Эти средства помощи всегда помогут.

Жар от простуды

0,5 литра воды с молоком, с сахаром и 1 ч. л. молотого кардамона снижают температуру.

Головная боль

0,5 ч. л. сухого имбиря + немного горячей воды до образования пасты. Пасту наложить на лоб. Возможно небольшое жжение: оно не вредно.

Боль в спине

Компресс из имбирной пасты (молотый имбирь + вода).

Боль в горле

Прополоскать стаканом настоянного в горячей воде шалфея.

Угри, прыщи

1 ст. ложка сока алоэ + четверть чайной ложки куркумы. Принимать внутрь 2 раза в день, пока кожа не станет чистой.

Плохой запах изо рта

Пожуйте семена фенхеля или (если запах идет изнутри) заварите в стакане кипятка 1 чайную ложку смеси молотого кардамона, молотой корицы и молотых лавровых листьев (предварительно перемешайте их в равной пропорции), охладите и пейте.

Растяжение мышцы

Примите горячую ванну с 0,5 стакана молотого имбиря и 0,5 стакана соды. Сидите 15 минут. На больное место дважды в день накладывайте компресс из теплой пасты (1 ч. л. имбиря + 1 ч. л. куркумы + немного горячей воды).

Опухоль (наружная)

На опухший участок нанесите присыпку из 2-х частей куркумы и 1-й части соли.

Плохой сон, бессоница

Вечером выпить стакан теплого молока с 0,5 ч. л. мускатного ореха. Или: смешать 1 ч. л. поджаренного молотого кумина с мякотью спелого банана. Съесть перед сном.

Для улучшения памяти

Съесть 3 г молотых семян Калинджи, смешанных с 10 г меда.

Ожог

Растворите щепотку куркумы в соке алоэ и смажьте. Ожог еще можно смазать топленым или кокосовым маслом. Отлично помогает облепиховое масло.

Простуда

Кипятите 0,5 ч. л. имбиря и 1 ч. л. молотой корицы в половине литра воды 10 минут. Выпивайте 1 стакан каждые 3 часа с небольшим количеством меда.

Заложенный нос

Вдохните дым горящей куркумы. Это позволит слизи быстрее выйти из носа и прочистит его. Чтобы хорошо высморкаться вдохните порошок из равных частей молотой корицы, черного перца, кардамона и кумина.

Грипп

Молоко с куркумой - 3 раза в день: это предотвращает осложнения после болезни и укрепляет ослабшую печень.

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Валентина Соломатина