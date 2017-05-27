Полезная статья о пищевой соде

Сода есть в каждом доме, но далеко не все хозяйки знают, что этот продукт можно использовать не только в кулинарии, и не только как вспомогательное средство при уборке.

1. Пищевая сода замечательно уничтожает любые неприятные запахи. Например, в холодильнике и морозильной камере, мусорном ведре, автомобиле, кошачьем лотке, обувном шкафу, в общем, везде, где может появиться неприятный запах. Для профилактики появления запаха можно разбрызгать в потенциально уязвимых местах раствор соды.

2. Пищевая сода может сыграть роль антацида, уменьшающего кислотность желудка, а также нейтрализующего химические и искусственные добавки в пище. При изжоге рекомендуется выпить стакан воды с размешанной в нем 1 чайной ложкой соды.

3. Из пищевой соды можно сделать полезную смягчающую соль для ванны. Такая соль обладает еще и противовоспалительным и облегчающим кожный зуд эффектом. После напряженного рабочего дня добавьте в ванну несколько столовых ложек соды и по желанию несколько капель эфирного масла. Кожа после принятия такой ванны становится очень мягкой и гладкой.

4. С помощью пищевой соды можно чистить практически все. Раковины, ванны, кафель, хром, нержавейку. Она абсолютно нетоксична, зато эффективна. Например, отлично очищает известковые отложения на металлических мойках. Ею можно почистить даже зубы, чтобы чуть отбелить их после употребления кофе или крепкого чая.

5. С помощью соды можно прочищать стоки. Насыпьте в сток примерно стакан соды, затем добавьте стакан уксуса. Оставьте на 5 минут, затем промойте водой. Сток не только прочистится, но и избавится от неприятного запаха.

6. Используйте раствор соды при расчесывании животного. Если животное нужно быстро привести в порядок, а купать его некогда, перед причесыванием разбрызгайте ему на шерсть раствор соды. Расчесывать шерсть будет легче, а сама шерсть будет выглядеть чистой и не будет пахнуть «псиной».

7. Добавьте соды в стирку. Если добавлять стакан соды при стирке одежды, то эффективность порошка усилится, цвета станут ярче, белый цвет – белее, а жесткая вода смягчится. Некоторые добавляют соду и при полоскании. На саму же стиральную машину копеечная сода будет действовать не хуже разрекламированного дорогостоящего средства.

8. Сода может при необходимости заменить шампунь для волос. Нужно добавить к порошку соды немного воды, замесить «пасту», нанести ее на волосы и обильно смыть. Волосы будут чистыми, мягкими и блестящими. Кроме того, сода хорошо смывает остатки лака, мусса и другой косметики с волос.

9. «Оживите» ковры с помощью пищевой соды. Если вы хотите почистить ковры и избавить их от накопившихся запахов (например, табака), разбрызгайте по поверхности раствор соды или разбросайте порошок соды, оставьте на полчаса, а затем пропылесосьте. Этот же прием позволит вам быстро избавиться от химического запаха нового ковра.

10. Если ваш бассейн быстро «зацветает» и вам приходится часто его чистить, вернуть воде нормальный кислотный pH-баланс вам поможет все та же сода. Сода позволит воде не портиться долгое время. Она безвредна для глаз и кожи, так что после ее добавления вы сможете спокойно плавать и нырять.

11. Содой можно быстро загасить огонь. Если другие домашние химические средства, как правило, чрезвычайно горючи, то сода, наоборот, быстро гасит любое пламя. Держите коробочку с содой под рукой возле плиты, и она мгновенно выручит вас при неожиданном возгорании.

12. Пищевая сода снимает зуд от укуса насекомых и облегчает кожные раздражения. Сделайте кашицу из соды и нескольких капель воды и нанесите ее на воспаленные участки кожи или на место укуса пчелы, осы, комаров, слепней или других насекомых. Содой можно также смягчать зуд от папул ветрянки.

Благодаря тому, что сода не токсична, ею рекомендуют заменять чистящие средства во время беременности.

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Алевтина Мармеладова