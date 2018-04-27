Что делает кофе с нашим организмом?

Фото: laikin.net

Вопрос о пользе кофе всегда вызывал много споров. Разве это такой уж безопасный напиток, раз содержит кофеин, задаются вопросом многие. Мы приписываем ему негативные свойства, поскольку он вызывает бессонницу и изжогу. Но при этом игнорируем невероятные эффекты кофе. Что же делает полезного этот бодрящий напиток для нашего организма?

Улучшает настроение

Это знает любой истинный ценитель этого напитка. Чашечка кофе утром не только бодрит, но и позволяет видеть мир уже не в таких мрачных тонах, хотя сразу после сна редко кому удается быть в хорошем настроении. Исследование, проведенное в 2011 году, показывает, что если кофе потреблять умеренно, то оно снижает риск депрессии, выступая в качестве самого вкусного антидепрессанта. Чашка утреннего кофе повышает производство гормонов, которые отвечают за настроение и удовольствие: норадреналина, серотонина и дофамина.

Помогает предотвратить диабет

Кофеин способствует снижению уровня сахара в крови. В необжаренных зернах кофе содержится хлорогеновая кислота, которая понижает чувствительность организма к инсулину, предотвращая дальнейшее развитие диабета. Кофейные зерна содержат хром и магний, хром является ключевым элементом для больных сахарным диабетом 2 типа.

Положительно влияет на мозг и память

Кофе творит чудеса с нашим мозгом, способствуя остроте ума. Напиток поможет предотвратить болезнь Альцгеймера, способствуя улучшению памяти. Влияя положительно на особые участки мозга, кофе имеет все шансы на то, чтобы снизит риск возникновения Паркинсона.

Полезен для сердца

Многие упорно считают, что кофе вреден для сердца, однако нет никакой связи между повышенным риском сердечных заболеваний и бодрящим напитком. Напротив, ученые утверждают, кофе полезен для сердца, поскольку значительно снижает риск развития инсульта, ишемической болезни сердца. Однако если после приема напитка возникают боли в области сердца, то от кофе лучше отказаться.

Защищает печень

Если вы злоупотребляете алкоголем, то кофе вам в помощь. Этот напиток поможет очистить печень. В кофе содержатся, помимо кофеина, биологически активные вещества, такие как кафестол и хлорогеновая кислота, оказывающие противовоспалительное действие и защищающие печень от цирроза и гепатита.

Напиток полезен для глаз

Известно, что для глаз полезна морковь, однако если вам надоело ее грызть, то попробуйте заменить ее на кофе. Хлорогеновая кислота, содержащаяся в кофе, является мощным антиоксидантом, который предотвратит падение зрения.

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Ирина Гусакова