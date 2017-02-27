Чай для очищения организма

Человеческий организм постоянно сталкивается с огромным количеством вредных и токсичных веществ, которые негативно влияют на здоровье и общее самочувствие. Накопление шлаков провоцирует вялость, нарушение сна, упадок сил, хроническую головную боль. Каждый человек, который заботится о себе, должен следить за чистотой своего организма. Проще всего это сделать с помощью различных трав, причем лучше использовать целые их комплексы, что позволит очистить кровь, желудочно-кишечный тракт, печень и почки, лимфатическую систему.

На сегодняшний день в аптеке имеется широкий ассортимент чаев для очищения организма, но такие чаи можно изготовить и самому, купив отдельные его компоненты. Таким образом, можно акцентировать внимание на очистке отдельных звеньев нашего организма.

Чай из крапивы для очищения организма

Употребляя каждый день чай из крапивы, можно избавиться от аллергии. Это активный очиститель пищеварительного тракта, выводит ядовитые вещества. Кроме того крапива увеличивает выделение почками жидкости, способствует выведению токсинов, активизирует защитные силы организма. Положительно влияет на протекание ревматизма и подагры, обладает способностью очищать кожу от сыпи.

Чай из одуванчика для очищения организма

Целебное влияние одуванчика известно еще с античных времен. Это растение стимулирует пищеварение, обладает желчегонным влиянием, благоприятно действует на поджелудочную железу, хорошо выводит шлаки. В этом она не уступает крапиве, которая, как известно, обладает способностью очищать кровь. Чай из одуванчика горький на вкус, поэтому к нему следует добавлять мед.

Чай из хвоща полевого для очищения организма

Чай, в состав которого вы включите хвощ полевой, нормализует водно-солевой баланс организма, ведь это растение содержит много минералов. Полезно пить чай из хвоща полевого больным с поражениями опорно-двигательного аппарата. Хвощ полевой способен также выводить из организма свинец, холестерин и другие токсичные соединения.

Чай из льна для очищения организма

Хороший эффект имеют чаи, в состав которых входит лен, который имеет свойство выводить из организма радионуклиды и химические препараты. Но следует отметить, что для получения подобного эффекта эти чаи нужно принимать 3 недели и более.

Чай из черной смородины для очищения организма

Сосуды хорошо очищаются при употреблении чая из черной смородины, который содержит много витамина С. Незаменимым средством для очистки сосудов является омела белая и софора японская.

Тибетский сбор

Для общего очищения организма используют тибетский сбор, содержащий листья и корень земляники, березовые почки, бессмертник, ромашку и зверобой. Данный сбор очищает кровь и лимфу, выводит соли, шлаки, освобождает от холестерина, оказывает положительное влияние на желудочно-кишечный тракт, способствует потере веса.

Чай для очищения кишечника

Очищение кишечника травяными чаями — самый щадящий способ (по сравнению с клизмами и приемом слабительных средств). Для очистки кишечника используют чай, в состав которого входит мята, кора крушины, ромашка, полынь, пижма, корень одуванчика, семя льна, листья сены, подорожник. Такой чай не только способствует очищению кишечника, но и помогает нормализовать его флору. Следует отметить, что некоторые травы (например, полынь) имеют противоглистное действие, что тоже положительно влияет на функционирование пищеварительной системы.

Положительно на кишечник влияет обычный черный чай Пуэр, который способен выводить вредные вещества и устранять хронические запоры.

Чай для очищения печени

После очистки кишечника проводят очистку печени. С этой целью пьют чай из трав, которые обладают желчегонным действием. Это мята перечная, ромашка, календула, плоды фенхеля, цветки одуванчика, кукурузные столбики с рыльцами. После очистки печени восстанавливается цвет волос, могут исчезать пигментные пятна кожи. С осторожностью следует принимать чай из перечисленных трав при подозрении на желчнокаменную болезнь.

Следует помнить, что чаи для очищения организма полезны, но при неправильном или неконтролируемом их применении можно навредить своему здоровью.

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Алевтина Мармеладова