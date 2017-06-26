Детское меню на День Рождения

День рождения ребенка - это всегда особенный день в жизни семьи. Очень хочется, чтобы этот памятный день запомнился ему надолго. Чтобы праздник удался на славу, надо заранее позаботиться как о культурной программе (развлечениях, конкурсах, розыгрышах), так и о праздничном меню.

Здесь мы дадим вам основные рекомендации относительно составления детского меню на день рождения.

Мы рекомендуем вам организовать детский стол на день рождения по принципу шведского стола. Все должно быть небольшого размера и порционное. Разнообразие и красивое оформление блюд приветствуется.

Если вы готовите салаты, то перед подачей на стол разложите их по маленьким салатницам или корзиночкам из песочного теста. Очень красиво смотрятся салаты, поданные в прозрачных стаканчиках. Замечательная идея - организовать салат-бар. Для этого нужно по отдельным тарелочкам разложить нарезанные ингредиенты – вареную картошку, свеклу, морковь, свежие помидоры и огурцы, консервированную кукурузу и зеленый горошек, мясо, курицу, колбасу, вареные яйца, зелень и т.п. И заправки к ним – домашний майонез, сметану, масло. Дети сами накладывают то, что любят и намешивают себе салаты. Важно для кулинарных экспериментов предлагать маленькие тарелочки, чтобы из-за неудач не страдало слишком много продуктов.

Фрукты и десерты можно также разложить в порционные стаканчики или, например, вафельные рожки.Также можно приготовить фруктово-ягодные "шашлычки" на шпажках.

На горячее советуем вам приготовить куриные шашлычки на шпажках. Куриные шашлычки получаются красивыми и сочными! Не забываем слегка остудить их перед подачей на детский стол.

Большой популярностью у детей пользуются канапе. Вам понадобятся палочки для канапе или деревянные шпажки для шашлычков. И то, что на них нанизывать: огурцы свежие и соленые, авокадо, сладкий болгарский перец разных цветов, морковь сырая и вареная, сыр, плавленный сыр в пластинках, вареные и очищенные перепелиные яйца, мясо, курица, колбаса, оливки, маслины, яблоки, апельсины, помидоры черри, виноград и т.п.

Можно подавать к столу уже готовые канапе, а можно предложить детям сделать себе канапе самим из подготовленных заранее продуктов.

Дополнят стол мини-бутерброды с ветчиной, селедочным маслом, паштетом из куриной печени и сырным соусом. Можно положить начинку не на хлеб, а в тарталетки. Не забудьте также про рулетики из лаваша и баклажан, фаршированные яйца и помидоры.

На горячее рекомендуем вам приготовить порционные мини-пиццы. Мало найдется детей, которые не любят это блюдо.

Если дети уже достаточно взрослые и возможности вашей кухни позволяют заняться кулинарными экспериментами, то вы можете предложить им приготовить пиццы для себя самим. Дети получают готовые основы из теста и заполняют их выбранными ингредиентами на свой вкус. Пиццы запекают и каждый получает результат своих кулинарных изысканий.

Еще один беспроигрышный вариант - ассорти из макарон. Большинство детей их очень любят. А чтобы блюдо было более праздничным, купите макароны разной формы и цвета, сварите их (отдельно друг от друга) и красиво разложите на тарелках. Так же можно подать различные заправки – томатный соус, тертый сыр, измельченное вареное мясо для “макарон по-пиратски”.

Конечно, ни один детский день рождения не обходится без торта. Торт может быть домашний или покупной, на ваше усмотрение. Мы же рекомендуем вам подать торт на специальном блюде с ножкой. Торты, пирожные и фрукты, расположенные на таких блюдах, смотрятся очень празднично и торжественно. Блюдо с ножкой можно купить в магазине, а можно сделать самим. Для этого вам понадобятся тарелки разного диаметра, а также подсвечники или фужеры. Склейте их между собой при помощи клеевого пистолета. Готовую конструкцию при желании можно покрасить аэрозольной краской из баллончика.

Советуем вам включить в меню два сладких блюда, очень любимых детьми: желе и мороженое.

Желе сделайте в порционных стаканчиках или на блюдечках. Для его изготовления лучше использовать натуральные красители, например, ягодный сок. Можно сделать желе многослойное, разноцветное, молочное или мятное.

Интересная идея - организовать фабрику мороженого. Звучит грандиозно, пользуется неизменным успехом, а провести ее совсем просто. Нужно подготовить мороженое (лучше самое простое, но вкусное - пломбир). А к нему заготовить наполнители: молотые орешки, цукаты, нарезанные кусочками свежие или консервированные фрукты, ягоды, вафли и печенье, шоколад, кокосовую стружку, сиропы и варенье. Важно не забыть красивые стаканчики (или пиалки) и специальные ложки для формирования шариков мороженого.

Что касается напитков, то мы советуем вам вместо покупных соков и сладкой газировки подать на стол домашний компот из сухофруктов или ягод, домашний лимонад или молочно-фруктово-ягодный коктейль. Любые напитки лучше также заранее разлить по индивидуальным бокалам или бутылочкам.

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Мария Зимина