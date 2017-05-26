Чистим сосуды и улучшаем обмен веществ

Приведенный состав резко улучшает обмен веществ и очищает организм от жировых и известковых отложений, от чего все сосуды, а особенно кровеносные, становятся эластичными. В результате предупреждаются склероз, стенокардия, инфаркт, инсульт, гипертония, улучшается зрение.

По 100 г ромашки, зверобоя, бессмертника, берёзовых почек. Сбор пропустить через кофемолку и переложить в эмалированную посуду. Вечером взять 1 столовую ложку смеси трав, залить 500 мл кипятка, настоять 20 минут, процедить.

В 1 стакане настоя растворить 1 ч.ложку мёда.

Принимать вечером спустя 2 часа после ужина и утром за 15-20 минут до завтрака. Курс лечения - 2 недели.

Вышеуказанные рекомендации провести тремя курсами лечения.

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Евгения Примак