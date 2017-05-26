Что чем отмыть

Многие хозяйки даже не задумываются, что существует масса натуральных моющих и чистящих средств, которые они без труда могут приготовить сами.

1. Налет на хромированных поверхностях можно удалить, смазав их зубной пастой, а когда начнет подсыхать удалить с помощью губки с чистящей поверхностью.

2. Для того чтобы избавиться от налета, периодически образовывающегося на смесителе и кране воспользуйтесь лимоном, разрежьте его на кольца и наложите их на смеситель и кран в ванной, через полчаса снимите, ополосните все водой и натрите мягкой тканью, это поможет не только избавиться от налета, а еще придаст вашему крану зеркальный блеск.

3. С помощью лимонного сока можно вымыть до блеска ванну, для этого возьмите стакан свежее выжатого лимонного сока и губку с шероховатой поверхностью, и покройте на час ванну соком, потом немного потрите и ополосните водой. Это средство подходит как для ванн с эмалированным покрытием, так и для акриловых ванн.

4. Если ваша кафельная плитка потускнела и начала покрываться не желательным мыльным налетом то с помощью губки с шероховатой поверхностью, смоченной в лимонном соке, вы без труда удалите все загрязнения, а натирая, после этого плитку мягкой тканью вернете плитке блеск.

5. Чтобы избавиться от загрязнения унитаза, а так же от бактерий, налейте лимонный сок в бутылку с распылителем, разбрызгайте его по поверхности через 15, почистите ершиком и смойте, ваш унитаз засияет.

6. Чтобы зеркало засияло, распрыскайте на него минут на 10 лимонный сок, а затем натрите тканью.

7. Чтобы очистить раковину и кран от налета, который накапливался уже давно и стал очень трудно отчищаться, возьмите 1:1 уксус и воду, капните туда пять капелек нашатыря, налейте полученную смесь в бутылку с распылителем, нанесите на проблемные зоны и оставьте на половину часа, затем немного потрите и смойте водой..

8. Если швы кафельной плитки, покрылись налетом или плесенью, то возьмите зубную щетку средней жесткости смочите в разогретом уксусе, и потрите их, а после высыхания натрите мелом, остатки можно стереть, сухой, мягкой тканью.

9. Чтобы отчистить кафельную плитку от загрязнения, смочите ее, натрите содой, когда пройдет минут 10 еще немного потрите и смойте.

10. Так же можно отлично обезжирить поверхность кафельной плитки с помощью горчицы. Нанесите на губку горчицу и потрите ею кафельную плитку, смойте и насухо протрите тканью.

11. Если слишком старая накипь на любой поверхности в ванной, то удалить ее поможет уксус и сода. Обильно смочите уксусом нужную поверхность и посыпьте содой, через 10 минут потрите щеткой и смойте.

12. Мыльный раствор одно из наиболее распространенных чистящих средств. Приготовьте мыльный гель, с помощью которого можно очистить все, что находится в ванной комнате. Возьмите литровую банку и собирайте в нее обмылки, заливая их кипятком, через некоторое время у вас получится отличный гель.

13. Чтобы предотвратить появление накипи в стиральной машине, один раз в три месяца засыпайте в отсек для порошка 100 грамм лимонной кислоты или стакан лимонного сока и задайте самый большой цикл стирки на максимальной температуре.

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Евгения Примак