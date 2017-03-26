Нестандартные способы использования привычных вещей
Иногда самые привычные вещи можно использовать необычным способом. Вот ряд полезных советов – почитайте, вдруг пригодится.
- Аспирин: разведите 2 таблетки в 100 мл горячей воды и смочите на 3 часа этим раствором следы дезодоранта на одежде. Они исчезнут.
- Хлеб: ломтик белого хлеба удалит сальные отпечатки пальцев со стены и с не моющихся обоев.
- Зубная нить: поможет накрепко пришить кнопки и пуговицы, а также отремонтировать зонты и рюкзаки.
- Цветные карандаши: раскрошенный грифель поможет замаскировать повреждения деревянного пола и мебели.
- Морозилка: если поместить в нее свечи непосредственно перед использованием, то они будут гореть дольше.
- Лак для волос: поможет продлить жизнь рисунка, особенно если тот выполнен пастелью.
- Кетчуп: очистит серебряные украшения, если опустить их в миску с ним на несколько минут, а затем почистить старой зубной щеткой.
- Подгузники: гарантируют сохранность и безопасную доставку хрупких предметов в посылках.
- Оливковое масло, в которое добавлен лимонный сок или белый винный уксус в соотношении 1/2 от общего объема масла, поможет придать блеск полированной мебели.
- Арахисовое масло способно удалить жевательную резинку с волос, достаточно просто втереть его.
- Водка: если смешать 30 мл водки с парой капель жидкости для мытья посуды и 400 мл воды, вы получите средство от садовых насекомых.
- Йогурт: 200 мл живого йогурта смешать с 200 мл воды и горсткой мха, полученную смесь распространить везде, где вы хотите, чтобы рос мох.
- Чехол для зажигалки: пришейте его к одному концу вашего пляжного полотенца, чтобы хранить в нем ключи и деньги во время похода на пляж.Евгения Примак