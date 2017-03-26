Нестандартные способы использования привычных вещей

Иногда самые привычные вещи можно использовать необычным способом. Вот ряд полезных советов – почитайте, вдруг пригодится.

- Аспирин: разведите 2 таблетки в 100 мл горячей воды и смочите на 3 часа этим раствором следы дезодоранта на одежде. Они исчезнут.

- Хлеб: ломтик белого хлеба удалит сальные отпечатки пальцев со стены и с не моющихся обоев.

- Зубная нить: поможет накрепко пришить кнопки и пуговицы, а также отремонтировать зонты и рюкзаки.

- Цветные карандаши: раскрошенный грифель поможет замаскировать повреждения деревянного пола и мебели.

- Морозилка: если поместить в нее свечи непосредственно перед использованием, то они будут гореть дольше.

- Лак для волос: поможет продлить жизнь рисунка, особенно если тот выполнен пастелью.

- Кетчуп: очистит серебряные украшения, если опустить их в миску с ним на несколько минут, а затем почистить старой зубной щеткой.

- Подгузники: гарантируют сохранность и безопасную доставку хрупких предметов в посылках.

- Оливковое масло, в которое добавлен лимонный сок или белый винный уксус в соотношении 1/2 от общего объема масла, поможет придать блеск полированной мебели.

- Арахисовое масло способно удалить жевательную резинку с волос, достаточно просто втереть его.

- Водка: если смешать 30 мл водки с парой капель жидкости для мытья посуды и 400 мл воды, вы получите средство от садовых насекомых.

- Йогурт: 200 мл живого йогурта смешать с 200 мл воды и горсткой мха, полученную смесь распространить везде, где вы хотите, чтобы рос мох.

- Чехол для зажигалки: пришейте его к одному концу вашего пляжного полотенца, чтобы хранить в нем ключи и деньги во время похода на пляж.

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Евгения Примак