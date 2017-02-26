Семь причин никогда не выливать рассол

Огуречный рассол - один из самых недооцененных продуктов. Вы будете удивлены, узнав, как его можно использовать. Зная эти 7 способов, вы 10 раз подумаете, прежде чем вылить его.

1. Лекарство от изжоги

Мало кого оставляет равнодушным вкусный обед. Но помимо прекрасной еды с ним приходит и такая напасть, как изжога. К сожалению, этим страдает огромное количество людей. Выражается она характерным жжением за грудиной или в подложечной области. Пара чайных ложек рассола поможет организму противостоять этой беде.

2. Рассол против солнечных ожогов

Это незатейливое средство прекрасно облегчает страдания. Всем знакомо состояние, например, сожженной на солнце спины — приятного мало. Протирание огуречным рассолом действует ничуть не хуже сметаны или сока алоэ.

3. Для мышц

Человек – это ходячая гидроструктура. Мышцы состоят на 70% из воды, поэтому недостаточное количество этого важного электролита может привести к мышечным болям, крепатуре. Совсем простое, но действенное решение — выпить несколько полных столовых ложек рассола. Во-первых, он поможет организму не отдавать столько воды, а во-вторых — он содержит калий и натрий — микроэлементы, которые влияют на эластичность и восстановление мышц.

4. Скорая помощь больному горлу

Первая помощь для покрасневшего горла — полоскания теплым огуречным рассолом - он убивает бактерии и регулирует кислотно-щелочной баланс.

5. Средство для чистки медной посуды

Если вы готовите в кастрюлях и сковородках с медным дном, то знаете, как сложно вернуть им блеск. Обильно смочите рассолом медные части, оставьте на 5–10 минут, а потом тщательно отполируйте.

6. Натуральная подкормка растений

Оказывается, огуречный рассол может послужить удобрением. Разбавлять рассол нужно только в том случае, если он сильно концентрированный, и то пополам. Особенно он хорош для растений которые любят кислую почву.

7. Используйте в качестве приправы

Еще один отличный лайфхак для тех, кто не знает, что делать с рассолом. Наверняка, у вас в холодильнике завалялись овощи, которые нужно быстрее доесть: подсохшая морковка, очищенный лук, брокколи. Замаринуйте их все в рассоле на ночь, а утром вы удивитесь их вкусу.

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Мария Зимина