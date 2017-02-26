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Хозяйке на заметку

Зачем нужно замачивать орехи перед употреблением?

Зачем нужно замачивать орехи перед употреблением?
 

Многие любят орехи, но мало кто знает, что в сухих орехах содержатся ингибиторы ферментов — это вещества, замедляющие процесс переваривания. Вот почему такие орехи так тяжело перевариваются и выводятся из организма почти в неизменном виде.

В неактивном состоянии ингибиторы не дают ореху прорасти, что помогает сохранить его в сухом виде до того, как он попадет во влажную среду. Не зря сама природа придумала этот сложный механизм, похожий на то, как прорастают в воде семена. Вот почему именно в воде происходит процесс активизации полезных веществ в орехах. В итоге всё самое полезное усваивается организмом.

При замачивании значительно возрастает питательная ценность орехов.

Практически все виды орехов полезны для организма: они улучшают работу мозга, поддерживают деятельность сердца, выводят холестерин и т.д. Однако следует помнить, что в большом количестве этот полезный продукт может стать ядом для организма. Оптимальная доза — горсть орехов в день.

В «оживленных» водой орехах еще больше полезных веществ, они приятные на вкус, легче перевариваются и лучше усваиваются организмом.

Используйте эти подсказки, чтобы знать, какие орехи сколько нужно замачивать:

Грецкие орехи — 8 часов.

Миндаль — 12 часов.

Фундук — 8 часов.

Арахис — 1–2 часа.

Кедровые орехи — 8 часов.

Макадамия — 4 часа.

Кешью — 6 часов.

Основное правило: чем тверже орех, тем дольше нужно его вымачивать. Получайте от еды максимальную пользу!

Мария Зимина
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