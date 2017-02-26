Самодельное чудо-средство для промывки сточных труб

Для многих нет ничего хуже, чем неприятный душок из стока раковины или умывальника. Кто-то сразу потянется за химическими средствами. При этом большинство забывает о том, что от таких действий очень страдает качество подземных вод. С помощью простейшего трюка ты сразу сможешь убить два зайца: и природу пощадить, и навсегда вывести эту «нечистую силу» из своего дома.

Для этого понадобится:

-1/2 чашки лимонного сока

-1/2 чашки питьевой соды или 4-5 пакетиков разрыхлителя теста (пищевой соды)

Как сделать это чудо-средство:

1. Нагрей сок лимона в микроволновой печи (около 30 секунд).

2. Добавь в него соду и дай ей медленно раствориться в нем. При этом будь осторожна — смесь будет достаточно сильно бурлить.

3. Смесь тщательно перемешай ложкой.

4. Затем медленно влей ее в трубу и дай ей в течение 10 минут впитаться.

5. После промой раковину горячей водой.

Всё готово, и ни следа от запаха. Только чистота и порядок.

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Валентина Соломатина