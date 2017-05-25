Уборка квартиры: полезные советы

Предлагаем простые, полезные и очень действенные советы по уборке в доме, которые гарантировано сэкономят ваше время, деньги и силы, а также помогут вещам прослужить вам гораздо дольше.

Царапины на полированной мебели можно устранить с помощью красящего крема для обуви соответствующего цвета.

Протирать зеркала можно ватой, смоченной в одеколоне или спирте (водке). Можно использовать холодную воду с примесью бельевой синьки - это придаст зеркалу приятный блеск. Для той же цели подойдет разбавленный настой чая.

Пожелтевшую эмалированную ванну рекомендуется чистить солью с уксусом.

Кафельные плитки в ванной рекомендуется протирать уксусом с водой (1 : 5). Можно использовать мыльный раствор с добавлением нашатыря.

То, что покрашено светлой масляной или эмалевой краской рекомендуется мыть водой без мыла и соды (они делают краску тусклой). К воде можно добавить нашатырный спирт (чайную ложку на литр) - он удаляет грязь и придает блеск. После мытья нужно протереть сухой тряпкой, чтобы не появились желтые пятна и затеки.

Не рекомендуется эмалированные ванны чистить кислотами, а также абразивными порошками - повреждается эмаль.

Новая метла, швабра, веник дольше прослужат, если перед употреблением вымочить их в горячей мыльной воде.

Белый след на полированной поверхности, появившийся от горячего предмета, можно удалить, протерев его спиртом с растительным маслом. Тереть надо шерстяной тряпкой кругообразными движениями.

Не следует мыть окна с мылом, так как оно образует на стекле пленку, которая плохо отмывается.

Крепкий раствор уксуса снимает пятна со стекол и зеркал (1 столовая ложка на стакан воды).

Щетка, смоченная в соленой воде, поможет восстановить золотистый цвет изделиям из соломы.

Цвет ковра станет ярче, если с вечера посыпать его мелкой белой солью, а на другой день снять соль мягкой чистой влажной тряпкой.

Линолеумные полы не следует мыть горячей водой или водой с добавлением соды или нашатырного спирта - линолеум тускнеет и портится. Можно мыть теплой водой с добавлением хозяйственного мыла, затем смыть и вытереть насухо.

Примерно раз в 3 месяца нужно протирать линолеум натуральной олифой, а затем тщательно стереть ее мягкой тряпкой. Можно натирать линолеум смесью воска, парафина и скипидара (1:1:5), которые нужно смешать нагретыми.

Паркетные полы хорошо протирать влажной тряпкой, смоченной в холодной воде с добавлением глицерина (столовая ложка на стакан воды). Мыть паркет горячей водой не рекомендуется.

Время от времени нужно протирать уксусом стенки буфета, чтобы удалить посторонние запахи.

Хромированные поверхности достаточно протереть тряпочкой, смоченной в мыльной воде.

Никелированные поверхности чистят пастами и жидкими составами для чистки. Например: кашица из нашатырного спирта и зубного порошка. Когда такая смесь высохнет, изделие нужно протереть сухой тряпочкой и отполировать суконкой.

Фаянсовую посуду с рисунком нельзя мыть горячей водой - может испортиться глазурь. Тем более нельзя мыть ее с содой - стирается рисунок. Для этой цели нужно использовать едва теплую воду и хорошее мыло, а еще лучше - горчичный порошок.

Чтобы сервировочные ножи блестели, их нужно почистить сырым картофелем. Подойдут также несколько капель лимонного сока.

Фарфоровую посуду нужно мыть водой с добавлением нашатырного спирта.

Хрустальную посуду нельзя мыть горячей водой - от этого она мутнеет и покрывается сеткой мелки трещин. Если после мытья протереть ее шерстяной тряпочкой с подсиненным синькой крахмалом - посуда будет сильнее блестеть.

Темный налет с серебряных и посеребренных изделий легко удалить следующим образом: промыть изделие в теплой мыльной воде, затем почистить его мягкой тканью, смоченной в смеси из нашатырного спирта с мелом или зубным порошком. После этого сполоснуть теплой водой и тщательно протереть.

Серебряные, посеребренные и мельхиоровые изделия можно освежить, промыв их в теплой воде с питьевой содой (50 г на 1 литр воды) или в теплой мыльной воде с нашатырным спиртом (1 столовая ложка на 1 литр). После этого изделия надо сполоснуть чистой водой и вытереть насухо мягкой тканью.

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Евгения Примак