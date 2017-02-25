Ореховый отвар удалит зубной камень и налет

Все конечно чистят зубы по утрам и вечерам. Однако все-таки со временем на зубах образуется налет и зубной камень, который как правило, удаляется у стоматолога. Но все же можно и самим попробовать удалить зубной камень в домашних условиях при помощи простого и эффективного средства - орехового отвара.

Нам понадобится:

скорлупа грецких орехов - 40 грамм

вода - 1 ст.

Применение:

Отвариваем в течение 20 минут скорлупу в воде и потом процеживаем после остывания полученную смесь.

В ореховом отваре на 10 минут замачиваем зубную щетку. Затем тщательно чистим ею зубы.

Процедура повторяется 3 раза в день — до тех пор пока зубной камень полностью не исчезнет. Обычно результаты можно наблюдать спустя 2 недели.

Следует знать, что используемая в ореховом отваре скорлупа – это мощное антибактериальное средство. Также ореховая скорлупа помогает очистить поверхность эмали от неприятного налета.

Полезна эта процедура для тех, кто страдает кровоточивостью десен, при этом воспаление исчезает довольно быстро.

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Мария Зимина