Ореховый отвар удалит зубной камень и налет
Все конечно чистят зубы по утрам и вечерам. Однако все-таки со временем на зубах образуется налет и зубной камень, который как правило, удаляется у стоматолога. Но все же можно и самим попробовать удалить зубной камень в домашних условиях при помощи простого и эффективного средства - орехового отвара.
Нам понадобится:
скорлупа грецких орехов - 40 грамм
вода - 1 ст.
Применение:
Отвариваем в течение 20 минут скорлупу в воде и потом процеживаем после остывания полученную смесь.
В ореховом отваре на 10 минут замачиваем зубную щетку. Затем тщательно чистим ею зубы.
Процедура повторяется 3 раза в день — до тех пор пока зубной камень полностью не исчезнет. Обычно результаты можно наблюдать спустя 2 недели.
Следует знать, что используемая в ореховом отваре скорлупа – это мощное антибактериальное средство. Также ореховая скорлупа помогает очистить поверхность эмали от неприятного налета.
Полезна эта процедура для тех, кто страдает кровоточивостью десен, при этом воспаление исчезает довольно быстро.Мария Зимина