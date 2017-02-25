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Ореховый отвар удалит зубной камень и налет

ОРЕХОВЫЙ ОТВАР УДАЛИТ ЗУБНОЙ КАМЕНЬ И НАЛЕТ
 

Все конечно чистят зубы по утрам и вечерам. Однако все-таки со временем на зубах образуется налет и зубной камень, который как правило, удаляется у стоматолога. Но все же можно и самим попробовать удалить зубной камень в домашних условиях при помощи простого и эффективного средства - орехового отвара.

Нам понадобится:

скорлупа грецких орехов - 40 грамм

вода - 1 ст.

Применение:

Отвариваем в течение 20 минут скорлупу в воде и потом процеживаем после остывания полученную смесь.

В ореховом отваре на 10 минут замачиваем зубную щетку. Затем тщательно чистим ею зубы.

Процедура повторяется 3 раза в день — до тех пор пока зубной камень полностью не исчезнет. Обычно результаты можно наблюдать спустя 2 недели.

Следует знать, что используемая в ореховом отваре скорлупа – это мощное антибактериальное средство. Также ореховая скорлупа помогает очистить поверхность эмали от неприятного налета.

Полезна эта процедура для тех, кто страдает кровоточивостью десен, при этом воспаление исчезает довольно быстро.

Мария Зимина
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