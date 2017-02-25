Необычные способы применения лимона

Самым популярным из цитрусовых является лимон, который нередко добавляют не только в чай, но и в различные блюда. Используются зачастую не только мякоть и сок, но и цедра, на самом же деле область действия этого цитрусового намного шире.

1. Обезболивающее

Избавиться от головной и зубной боли, а также от женских недомоганий помогут всего несколько капель лимонного сока, разбавленные с водой.

2. Отпугиватель для моли

Воткните кусочки гвоздики в целый лимон, положите его в шкаф и вы не только улучшите запах, но и избавитесь от моли.

3. Средство от бородавок

Чтобы избавиться от бородавки, достаточно наносить на нее утром и вечером лимонный сок.

4. Средство от перхоти

Всего несколько процедур с использованием лимона и вы можете надолго позабыть о перхоти. Рецепт такой: ежедневно втирайте в кожу голову 2 столовые ложки сока лимона и держите 10 минут, после чего смойте теплой водой.

5. Усилитель стирального порошка

Добавив лимонный сок в стиральный порошок, вы тем самым многократно усилите действие порошка. Таким образом вы избавитесь от пятен, а вещи приобретут приятный запах.

6. Антидепрессант

Вода с соком является отличным антидепрессантом. Пить такой напиток следует утром натощак или вечером перед сном.

7. Средство от муравьев

Чтобы отпугнуть нежелательных соседей, достаточно всего лишь выдавить немного лимонного сока на пороги и подоконники.

8. Средство от ржавчины

Если на латунных или хромированных изделиях появилась ржавчина, то избавиться от нее можно при помощи пасты из лимонного сока и соли.

9. Средство для ногтей

Сделать ногти крепкими и устранить ломкость поможет ванночка с несколькими каплями лимона.

10. Средство для улучшения пищеварения

Забыть о проблемах с кишечником поможет выпитый стакан теплой воды с добавлением лимонного сока.

11. Отбеливатель для белья

Дорогие отбеливающие средства не всегда являются достаточно действенными. Чтобы белье было белоснежным, перед стиркой его необходимо замочить в растворе со смесью лимонного сока и пищевой соды на полчаса.

12. Очиститель воздуха

Сделать натуральный освежитель воздуха очень просто, достаточно всего лишь добавить 3-4 чайных ложки лимонного сока в воду.

13. Ополаскиватель для ротовой полости

Введите себе за правило после каждого приема пищи полоскать рот водой с лимоном. Этот способ является отличной профилактикой болезней десен, зубного налета и кариеса. Но не забывайте тщательно смывать такой ополаскиватель водой, чтобы не навредить зубной эмали.

14. Средство от неприятного запаха в холодильнике

Положите в угол холодильника губку или ватку, смоченную лимонным соком, и вы надолго избавитесь от неприятного запаха.

15. Средство, регулирующее кровяное давление

Благодаря наличию в лимоне калия, этот цитрусовый отлично регулирует кровяное давление и способен предотвратить болезни сердечно-сосудистой системы.

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Евгения Примак