Десять жизненно важных продуктов

Специалисты Всемирной организации здравоохранения пришли к выводу, что здоровый образ жизни невозможен без некоторых продуктов.

В обязательный список включены 10 позиций. Это яблоки, морковь, капуста, зеленый чай, помидоры, острый перец чили, брокколи, лук, кресс салат и черника.

Регулярное употребление данного набора продуктов помогает не только бороться с болезнями, но и позитивно влияет на психологическое состояние и настроение человека, отмечают специалисты. Все перечисленные продукты обладают уникальным сочетанием активных элементов. Каких именно?

Яблоки.

Удивительные целебные свойства яблок удалось раскрыть американским ученым. Сотрудники Корнеллского университета в Нью-Йорке утверждают, в частности, что 100 граммов свежих яблок с кожурой по своему противораковому воздействию эквивалентны 1500 миллиграммам витамина С. В ходе лабораторных опытов ученые обнаружили, что экстракт из кожуры яблок замедляет распространение больных клеток при раке толстой кишки на 43 %, а экстракт из мякоти - на 29 %. Еще более впечатляющими оказались результаты экспериментов с клетками рака печени. Их распространение затормозилось на 57 % при использовании экстракта из яблочной кожуры и на 40 % - при использовании экстракта из мякоти.

Морковь.

Корнеплод богат сахаром, пищевыми волокнами, аминокислотами. В состав моркови входят калий, магний, железо, кобальт. Основное богатство моркови - каротиноиды, обусловливающие ее оранжевую окраску. В организме они трансформируются в ретинол, но лишь в присутствии жиров. По этой причине морковные блюда следует обязательно потреблять с жирами.

При избытке в организме моркови у некоторых людей развивается гиперкаротинемия, одним из проявлений которой служит желтая пигментация кожи, особенно на ладонях.

Морковь обладает послабляющим действием, усиливает кишечную перистальтику, показана беременным и кормящим матерям. Морковный сок полезен при малокровии, повышает устойчивость организма к простудным заболеваниям. Этот продукт необходим людям с ухудшенным зрением, сухой кожей. Его используют при обострении язвенной болезни, в диетах при инфаркте миокарда, желчекаменной болезни.

Капуста.

Она способна снизить риск заболевания раком легких у людей с определенной генетической предрасположенностью, утверждают ученые. Крестоцветные огородные растения этого рода и раньше связывали с понижением вероятности рака легких, но только теперь стало понятно, чем это вызвано.

Специалисты из Международного агентства раковых исследований пришли к заключению, что употребление капусты по меньшей мере раз в неделю сокращает риск этого заболевания у пациентов с неактивной разновидностью двух генов, а таких среди людей 70%. Эти гены - GSTM1 и GSTT1; их функция - защита организма от определенных видов токсинов. Капуста богата веществами, называемыми изотиоцианаты, которые выступают в виде эффективной защиты против рака легких. Обычно изотиоцианаты выводятся из организма уборщиками, в роли которых выступают энзимы, производимые генами GSTM1 и GSTT1.

Зеленый чай.

В нем содержатся соли железа, марганец, кремний, калий, кальций, фтор, йод, медь, золото, лимонная, яблочная, янтарная и щавелевая кислоты, а также витамины групп В, А, РР, С, К, Е и Р. По содержанию витамина Р чай не имеет себе равных, такого количества нет даже в гречневой крупе. Если мы будем выпивать в день хотя бы по стакану зеленого чая, мы обеспечим свой организм суточной дозой витамина Р.

Есть данные, что чай предупреждает образование камней в печени, почках и мочевом пузыре. Например, китайцам практически не известны желчно- и мочекаменная болезни именно потому, что они регулярно пьют зеленый чай.

Японские ученые давно доказали, что китайский чай является прекрасным противоядием при отравлении организма стронцием-90, который попадает в организм не только из воздуха, но и с овощами, молоком и вызывает раковые заболевания. Зеленый чай поглощает 90 процентов стронция и практически полностью ликвидирует его вредное воздействие на организм.

Японскими медиками было доказано, что зеленый чай сдерживает развитие уже существующих раковых опухолей, убивает бактерии во рту, сохраняет зубы и десны человека здоровыми до самой старости.

Помидоры.

Вещество ликопен, которое содержится в помидорах, - уникальное природное лекарство от многих болезней, и прежде всего от рака простаты, легких и желудка. Поразительная особенность этого овоща в том, что он сохраняет свои полезные свойств только в сыром, но и в вареном виде. В последние годы учеными (в частности, группой исследователей Гарвардского университета) было получено подтверждение прямой связи между потреблением ликопена и снижением риска образования раковых опухолей. Наиболее зримо эта связь выражена по отношению к раку предстательной железы у мужчин, раку легких и желудка. Кроме того, доказано, что ликопен играет важную роль в профилактике рака поджелудочной железы, прямой кишки, пищевода, ротовой полости, молочных желез и шейки матки.

Увеличение количества помидоров в рационе помогает предупредить и заболевания сердца. Учеными получены данные о том, что ликопен препятствует процессу окисления "плохого" холестерина. В ходе исследования, проведенного в Финляндии, было установлено, что у мужчин среднего возраста, потребляющих мало ликопена, риск развития инфаркта и инсульта повышается в три раза. Интересно отметить, что шотландские исследователи обнаружили в желтоватой желеобразной жидкости окружающей зернышки помидора, вещество РЗ. По химическому составу оно напоминает аспирин, который, как известно, на 72 процента уменьшает вероятность образования тромбов в кровеносных сосудах.

Имеются научные сведения о том, что помидоры помогают сохранить зрение и предотвращают изменения Б сетчатке глаз, которые могут стать причиной слепоты г преклонном возрасте.

Немецкие ученые получили данные, свидетельствующие о том, что помидоры защищают организм от вредного воздействия солнечной радиации.

По мнению некоторых исследователей, содержащийся в помидорах ликопен улучшает работу мозга.

Перец чили.

Он очень хорошо влияет на сон, и его регулярное употребление может серьезно помочь людям, испытывающим сложности с засыпанием. Такое полезное воздействие перца на качество и количество сна обнаружилось в ходе исследования, проведенного группой ученых из Тасманского университета. Как отметил профессор Института биологических наук Доминик Джерати, результаты оказались весьма обнадеживающими: Мы выяснили, что употребление чили может существенно улучшить сон, а, следовательно, и положительно влиять на сердечно-сосудистую систему. В то же время чили практически не влияет на уровень инсулина и глюкозы в крови.

Брокколи.

Этот вид капусты богат железом и невероятно полезен. А исследователи из Франции и Соединенных Штатов нашли объяснение целебным свойствам капусты брокколи. Ученые и раньше знали, что в ее ростках и соцветиях содержится сульфорапан - вещество, обладающее противомикробным эффектом. Новые эксперименты свидетельствуют о том, что сульфорапан уничтожает бактерию Helicobacter pylori. В настоящее время доказано, что именно этот патогенный микроорганизм служит основной причиной язвы желудка и гастритов, а также способствует образованию злокачественных опухолей.

Лук.

Химический состав луковиц очень богат. Луковый сок содержит комплекс сахаров, эфирные масла, ферменты, гликозиды, флавоноиды, соли кальция и фосфора, витамины (аскорбиновая кислота, рибофлавин, каротин). Велики фитонцидные свойства лука и чеснока. В настоящее время научная медицина применяет препараты репчатого лука при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, для повышения аппетита, гипертонической болезни и атеросклероз, при некоторых гинекологических заболеваниях.

Подтверждено его сильное бактерицидное действие, которое проявляется не только при непосредственном акте, но и на расстоянии, благодаря летучим фитонцидам, в большом количестве содержащимся в луке и чесноке. Лук снижает губительное действие радиации на человеческий организм. Лук стимулирует выделение пищеварительных соков, успокаивает нервную систему, очищает кровь.

Луковый сок применяют для лечения ревматизма - и внутрь, и в виде растираний. Для получения лечебного сока используют репчатый лук белого цвета (не синий).

В луке к обнаружен простагландин А, способствующий снижению артериального давления. Это вещество ранее находили только в продуктах животного происхождения. Кроме того, лук хорошо успокаивает нервную систему и способствует сну. Исследователи доказали, что лук способен предотвратить второй инфаркт, если один у вас был.

Кресс-салат.

Открывает закупорки в печени и селезенке, очищает, гонит мочу, рассасывает камни в почках и мочевом пузыре, рассеивает газы и испарения, усиливает пищеварение.

Правда, есть и отрицательные свойства у этого овоща. Он вызывает головную боль и головокружение, наполняет организм испарениями. Поэтому постоянное или чрезмерное употребление кресс-салата в пищу нежелательно. Средняя доза разового употребления кресс-салата в пищу - приблизительно 15 г.

Особенно вредно есть его на ночь. Это может послужить причиной кожных заболеваний.

Черника.

В ягодах содержится оптимальное соотношение витаминов С, группы В, Р-витаминоактивных дубильных веществ, магния, железа, меди, что сообщает чернике сосудоукрепляюшее, противобактериальное, противоанемическое действие и способность оздоравливать кишечник. Фитонциды черники очень эффективны в отношении дизентерийной палочки, стафилококков, возбудителей дифтерии и брюшного тифа.

Свежая черника и сваренные из нее кисели очень полезны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Они предупреждают, сдерживают в кишечнике гнилостные и бродильные процессы, а дубильные и красящие вещества при этом действуют как противовоспалительное средство.

По содержанию марганца черника превосходит все другие овощи и фрукты.

Черника очень полезна при малокровии, камнях в почках, подагре, ревматизме, кожных болезнях.

Ее рекомендуется включать в свой рацион людям, профессия которых требует значительной зрительной нагрузки, и людям страдающим глазными заболеваниями (близорукостью, дальнозоркостью, астигматизмом), так как она повышает остроту зрения.

Черника также обладает способностью снижать уровень сахара в крови, поэтому она полезна для больных диабетом. Издавна чернику использовали как вяжущее средство при дизентерии, желудочно-кишечных расстройствах, заболеваниях печени.

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Александра Дроздова