Как вырастить петрушку на подоконнике?

Если вам не по душе та петрушка, что продается в магазинах, можно с легкостью вырастить это неприхотливое растение и в домашних условиях.

Есть маленький секрет, как вырастить петрушку на подоконнике из семян: чтобы семена быстро проросли, перед посевом подержите их (завернутые в марлю) полчаса под проточной теплой водой, а затем замочите еще на сутки.

Семена углубляйте всего лишь на 0,5 см, а сверху прикройте слоем земли не больше 1 см. Пока не появятся всходы, держите емкость с рассадой в темном месте и поливайте через день, умеренно.

После появления всходов переставьте емкость на хорошо освещенный подоконник и проредите ростки, оставляя между ними по 4 см. Попробовать на вкус результаты своего первого эксперимента можно будет уже через 6 недель. Чтобы пользоваться этой «грядкой» продолжительное время, удобряйте ее любой цветочной смесью.

Самые богатые на зелень сорта: «Сахарная», «Бордовинская», «Урожайная».

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Евгения Примак