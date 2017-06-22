Маленькие хитрости на кухне

Накопленная годами мудрость хозяек просто удивительна. Зная всего несколько секретов, можно не только мастерски научиться готовить, но и хранить продукты, спасая их от слишком быстрой порчи.

Омлеты лучше готовить на молоке наполовину разбавленном газированной водой. Так омлеты получаются пышнее и лучше поднимаются.

Горчица надолго сохранит свою свежесть, если добавить в нее немного молока и щепотку соли.

Картофельное пюре может стать пикантным гарниром если приготовить его по новому: отварить картофель, и нарезать 2 яблока которые сбрызнуть лимонным соком, затем потушить до мягкости в сливочном масле добавь в картофель молоко или сливки и яблоки.

Фрикадельки приобретают пикантный вкус, если в мясной фарш добавить немного мягкого творога и пару столовых ложек смеси рубленых трав.

Сочность котлетам придает - слегка обжаренный припущенный лук, а в фарш добавлять перед замешиванием замороженный и натертый на терке маргарин или масло.

Печенка останется мягкой, если перед жареньем ее посыпать сахаром. Печенка будет сочной, если ее заранее НЕ солить.

Соус для жаркого приобретет необычный, изысканный вкус, если его приправить двумя щепотками растворимого кофе.

Можно придать запеченной курице или индейке экзотический вкус ,если положить в область шейки кусочек манго.

Свинина, смазанная медом, запекаясь, приобретет блестящую хрустящую корочку.

Бульон приобретет красивый золотистый оттенок, если добавить в него молотого шафрана или куркумы.

Авокадо должен быть зрелым. Если плод несколько жестковат, положите его в банку с мукой и поставьте в теплое место на кухне. Так он дозреет за 2 дня.

Рис получится более вкусным, если в него при варке добавить сок половины грейпфрута.

Если при варке цветной капусты на литр воды добавить 50 мл молока или кусочек сахара, то цветная капуста сохранит нежный аромат, молочную прозрачность и пикантность вкуса.

Мясо будет мягче и сочнее, если перед приготовлением мясо смазать горчицей или замочить в молоке.

Чтобы мясо получалось с поджаристой корочкой, посыпьте мясо сахарной пудрой.

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Мария Зимина