Пять способов добавить фрукты и овощи в блюда детей

Некоторые дети обожают фрукты и овощи и предпочитают их другим, более популярным продуктам. Но для тех малышей, которые очень придирчивы в еде, получить полезные вещества с блюдом может представлять проблему. Но есть пять хитрых способов добавления некоторых фруктов и овощей в блюда детей.

Измельчайте

Использование блендера для фруктов и овощей является одним из самых простых способов незаметно добавить полезные продуты в блюда, которые ваши дети уже любят.

Измельчите в блендере морковь, шпинат и цуккини до пастообразного состояния и приготовьте соус для макарон. Или сделайте то же самое с яблоком, клубникой, киви – и фруктовый пунш для ребенка готов.

Придайте фруктам и овощам форму

Формочки для печенья прекрасно подходят для резки фруктов и овощей, придавая им различные забавные формы. Пойдите дальше - сделайте смешные лица из еды или просто украсьте тарелку малыша всевозможными фигурками. Формочки не единственное, что можно использовать. Если их нет под рукой, воспользуйтесь краями чашки, кружки или стакана, чтобы вырезать интересные формы из овощей и фруктов.

Соусы и подливки

Все, начиная от арахисового масла и заканчивая йогуртом, и даже расплавленный шоколад, можно использовать как заливку для фруктов и овощей. Не только дети любят заливать, топить, погружать вещи во всякие жидкости, нам, взрослым, это тоже очень нравится - так сделайте это вместе со своими детьми, а потом вылавливайте и ешьте вкусные кусочки фруктов и овощей.

Готовьте с детьми

Если вы привлекаете своих детей к приготовлению еды и делаете их активными участниками события, они будут более заинтересованы в дегустации новых блюд.

Смешные названия ингредиентов также могут добавить творческую нотку в процесс. Например, если ваш малыш является поклонником Диснея, назовите каждый ингредиент по имени персонажей мультфильмов. Тогда во время еды, блюда, которые ребенок помог сделать, могут стать звездами шоу или фильма.

Фруктовое мороженое приходит на помощь

Это занимает всего несколько минут - смешайте в блендере несколько вкусных фруктов и йогурт, чтобы сделать коктейль. Получившиеся яркие цвета смесей привлекут внимание детей к здоровому продукту, и это будет не только полезно, но и весело, причем для всей семьи.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Алевтина Мармеладова