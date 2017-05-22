Соль в хозяйстве

Где вы применяете соль? Согласно данным специального Института Соли, соль можно применять 14000 способами!

1. Чтобы сливочное масло в жаркую погоду не таяло, оберните его салфеткой, смоченной в соленой воде.

2. Чтобы в рыбе или птице удалить разлившуюся желчь, нужно тщательно натереть горькое место солью, а потом хорошо промыть водой.

3. Для того чтобы лучше наточить ножницы и ножи, нужно подержать их в слабом солевом растворе с полчаса и потом, не вытирая, точить.

4. Для того чтобы цветное белье не полиняло, а краски стали ярче, нужно добавить в воду 2-3 столовые ложки соли. Изделия из черных тканей станут ярче, если прополоскать их в подсоленной воде.

5. Для того чтобы в духовке не пригорело печенье, под форму нужно насыпать немного соли.

6. Для того чтобы облегчить чистку скользкой рыбы, нужно опустить пальцы в соль.

7. Для того чтобы пища во время жарки не пригорала на сковороде, нужно последнюю протереть солью.

8. Яйца с надколотой скорлупой не вытекут при варке, если варить их в подсоленной воде.

9. Даже на очень нежных шелковых тканях можно вывести жирные пятна, если растворить соль в нашатырном спирте и протереть грязные места этим раствором.

10. Смесью соли и скипидара можно вывести желтые пятна в ванной и раковине. Если этой смесью протереть медные или жестяные изделия, они заблестят как новые. А неприятный запах после нарезки репчатого лука исчезнет, если вы протрете руки или поверхность, на которой резался лук, смесью соли и скипидара.

11. Чтобы избавиться на кухне от неприятного запаха, вылейте в раковину крепкий солевой раствор.

12. Если вы добавите небольшое количество соли (1 столовая ложка на литр воды) к стиральному порошку, утюг будет легче скользить по выстиранному белью. Тонкие ткани, такие, как: хлопок и лен после такой стирки станут как новые (шерстяные и шелковые ткани так стирать нельзя).

13. Чтобы очистить пятна от ржавчины воспользуйтесь смесью лимонного сока и соли.

14. Избавиться от пятен крови на натуральных тканях поможет солевой раствор.

15. Махровые вещи станут снова мягкими и пушистыми, если после стирки подержать их 15 минут в соленой воде.

16. Чтобы жир при жарении не разбрызгивался в разные стороны, нужно насыпать на сковородку немного соли.

17. Если вас ужалит пчела или оса, нужно приложить к месту укуса соль, смешанную до состояния кашицы с водой. Это снимет боль и не допустит образование опухоли.

18. Чтобы деревянные брусья не гнили, пропитайте их солевым раствором. А мокрые бревна достаточно посыпать крупной солью, и они будут хорошо гореть.

19. Чтобы веник служил вам дольше, нужно его еще новым опустить в горячий солевой раствор и выдержать в нем 2 часа.

20. Для того чтобы в стеклянных банках с крупами не заводились жучки, нужно положить в них марлевые пакетики, наполненные солью.

21. Чтобы молодой картофель очистился быстрее, положите его в полиэтиленовый пакет, насыпьте туда соли и хорошо потрите.

22. Если белки не взбиваются, нужно в них добавить щепотку соли.

23. Для того чтобы сухие грибы стали как свежие, нужно добавить чуть-чуть соли в молоко, в котором замачиваются грибы.

24. На пятно от пролитых чернил достаточно посыпать соль, тогда от пятна не останется следа.

25. В воду для мытья окон можно добавить немного соли. Тогда окна отмоются быстрее и лучше.

26. Чтобы занавески стали белее, нужно перед стиркой подержать их в соленой воде.

27. Белые пятна, оставшиеся от горячей посуды на деревянной поверхности, можно удалить, если протереть их раствором соли, смешанной с растительным маслом в жиденькую массу.

28. Кстати, с помощью ванночек из морской соли можно укрепить ногти (особенно такая процедура полезна весной). Для этого нужно чайную ложку соли растворить в 0,5 литра воды и добавить каплю йода.

29. Чтобы избавиться от моли и муравьев в доме, нужно рассыпать соль в местах обитания этих насекомых.

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Александра Дроздова