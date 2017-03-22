Соль и сода
Обычная соль и сода незаменима в хозяйстве не только при приготовлении пищи.
• К примеру, в соленую воду можно положить на четверть часа только что выстиранные махровые полотенца - они станут мягкими и пушистыми.
• Если вы пролили чернила на ковер или палас, сразу же посыпьте пятно толстым слоем соли: оно впитает в себя чернила, пятно отойдет.
• У вас в доме или на даче есть печь, камин? Чтобы сырые дрова поскорее разгорелись, можно посыпать их щепоткой крупной соли.
• Соль хорошо снимает неприятный запах рыбы, лука, чеснока: чтобы избавиться от него, потрите руки солью, а затем вымойте с мылом.
• Ножи, ножницы, садовые интсрументы пора наточить? Предварительно поместите их на полчаса в слабый соляной раствор и точите, не вытирая. Эффект превзойдет ваши ожидания!
• Существуют три разновидности соды: пищевая, стиральная, каустическая. Их различие - в щелочной активности. Самой слабой считается пищевая сода. Как правило, она кладется в тесто, кондитерские изделия и некоторые другие пищевые продукты. Но ее используют иногда и в других целях. Например, для стирки шерстяных и шелковых изделий, не выдерживаюших воздействия сильных щелочей.
• Чтобы молоко не свертывалось в летнюю жару, добавьте при кипячении чуть-чуть соды (1/4 чайной ложки на 1 литр молока)
• Полоски бумаги на окнах легко снимаются, если предварительно их смочите теплым раствором пищевой соды (1 чайная ложка на 1 литр теплой воды).
• Кастрюлю, в которой что-то пригорело, легко очистить, прокипятив в ней воду с пищевой содой (1-2 столовые ложки).
• Осадок из носика заварочного чайника можно удалить, налив в него на 2-3 часа горячий содовый раствор (1 чайная ложка на стакан воды). Затем трижды прополоскать горячей водой.
• Подпалины от утюга на шелке удаляются кашицей из соды. Ее наносят на пятно, дают высохнуть и счищают щеткой.
• Зуд от комариных укусов пройдет, если протереть их раствором соды (0,5 чайной ложки на 1 стакан воды).
• Мозоли на руках можно удалить с помощью теплых содовых ванночек, если делать их 2-3 раза в неделю (1 столовая ложка на 1 литр воды).
Евгения Примак