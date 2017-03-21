Можно ли всегда стирать на режиме быстрой стирки?

Режим «быстрая стирка» существует в разных моделях машинок в нескольких вариантах:

- Быстрая стирка на 30 градусах.

- Быстрая стирка на 40 градусах.

- Быстрая стирка, как отдельная кнопка, сокращающая время любого выбранного режима.

Разницы между первым и вторым режимом для вашего белья практически нет. 30 или 40 градусов означают едва теплую воду, однократный и короткий цикл стирки и однократное полоскание.

Отдельная кнопка «быстрая стирка» сокращает продолжительность стирки на любом режиме. Обычно на 30% времени. Это достигается за счет уменьшения времени на каждый из стандартных режимов стирки и полоскания.

Чем это чревато для белья?

Если вы меняете блузки, рубашки и футболки каждый день, прежде чем от них начнет пахнут и на них проступят пятна — все хорошо. Cамый быстрый режим стирки рассчитан на белье с небольшим износом.

Если же вы хотите отстирать заношенные вещи, вам необходимо включить полный цикл и выбрать температуру выше. Дело в том, что активность стиральных порошков напрямую зависит от температуры воды. Чем горячее, тем лучше отстирывается.

Если вы стираете постельное белье и полотенца, вам всегда стоит выбирать полный режим стирки и температуру не ниже 60 градусов. Дело в том, что при более низких температурах не погибают пылевые клещи и микробы. И это может вызывать у вас или у ваших членов семьи аллергические реакции. Особенно важно это делать в семьях, где есть пожилые люди и дети.

Что еще важно знать о режиме быстрой стирки?

Если вы стираете на быстрой стирке, кладите вдвое меньше белья и вдвое меньше порошка. Только в этом случае вещи сумеют нормально прополоскаться в прохладной воде и они не будут содержать на себе следы стирального порошка.

Если вы всегда стираете на быстрой стирке с холодной водой, вам необходимо хотя бы раз в неделю запускать цикл полной стирки с максимально горячей водой. Зачем? При постоянной холодной стирке в барабане машины начинают размножаться бактерии и плесень. Если их периодически не обрабатывать высокой температурой, они приведут к тому, что ваше белье будет пахнут затхло.

Бонусный совет: источником затхлого запаха в машинке может быть фильтр для слива, который накапливает на себе нитки, комки шерсти и т.д. Регулярно очищайте его, хотя бы раз в три месяца.

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Евгения Примак