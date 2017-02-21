Чем полезны орехи

Орехи являются более чем полноценным продуктом, в концентрированном виде содержащим массу микроэлементов, полезных масел, антиоксидантов.

Арахис

Арахис - это не орех, а растение семейства бобовых.

Энергетическая ценность(ккал на 100 граммов): 610.

- богатейший источник белка, растительных масел, фолиевой кислоты, аминокислот, а также витаминов А, D, Е, К, В1, В2, PР, витамина С (в свежем виде), а также натрия, кальция, калия, магния, фосфора, железа и цинка;

- не только самый питательный, но и орех, от которого абсолютно не полнеют;

- улучшает функционирование нервной ткани, сердца, печени и других органов;

- способствует росту и обновлению клеток, понижению уровня холестерина в крови, разглаживает морщинки;

- используется как желчегонное;

- полезен при утомляемости, бессоннице;

- улучшает память, внимание и слух;

- благотворно воздействует на половую систему;

- употребление 30 г арахиса ежедневно значительно понижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Фисташки

Чем зеленее орех, тем он лучше по качеству.

Энергетическая ценность(ккал на 100 граммов): от 558 до 664 (в зависимости от сорта и региона произрастания).

- содержит витамины А, В1, Е, железо;

- оказывает бодрящее, тонизирующее и общеукрепляющее действие;

- снижает сердцебиение и предрасположенность к сердечным заболеваниям;

- благотворно действует на работу мозга, печени;

- помогает в период больших физических нагрузок и после тяжелых заболеваний;

- помогает при дизентерии, гипертонии, малокровии, кашле, тошноте, туберкулезе;

- полезен при лечении желтухи и тромбофлебита;

- очищает кровь, усиливает потенцию;

- фисташковое масло используется для выведения веснушек и пятен на коже, как болеутоляющее при печеночных и желудочных коликах.

Миндаль (горький и сладкий)

Миндальное дерево - близкий родственник персика.

Энергетическая ценность(ккал на 100 граммов): 640.

- миндаль богат витаминами группы В и Е, белком, железом, цинком, содержит примерно 40% дневной нормы магния и кальция, а фосфора в нем больше, чем в других орехах;

- сладкий миндаль рекомендуется при повышенном холестерине, при гипертонии, опухолевых заболеваниях, ожирении, язвах, глазных болезнях, болезнях желчных протоков и изжоге;

- миндаль с сахаром полезен при кашле, астме, плеврите и кровохаркании;

- горький миндаль полезен при лечении женских болезней, заболеваниях верхних дыхательных путей, почек.

Грецкий орех

Ядро ореха похоже на мозг.

Энергетическая ценность(ккал на 100 граммов): 650.

- содержит витамины А, В1, В2, Е, РР, С, клетчатку, железо, кобальт, цинк, калий, магний, кальций, йод, фосфор;

- укрепляет печень, помогает при бессоннице, гельминтозе, дерматите, простудах, нервных расстройствах, при сердечных заболеваниях, гипертонии, при авитаминозе и малокровии;

- положительно влияет на умственную деятельность;

- лечит головную боль;

- хорошо укрепляет иммунитет, очень полезен пожилым людям, беременным и кормящим мамам;

- рекомендуется в период восстановления после перенесенных болезней и операций;

- кожура грецкого ореха с давних пор использовалась для лечения кожных заболеваний (экзема, герпес, стригущий лишай).

Кешью

Самый экзотический орех, дальний родственник манго и фисташек.

Энергетическая ценность(ккал на 100 граммов): 572.

- содержит витамины А, В1, В2, ВЗ, С, железо, кальций, магний, фосфор, никотиновую кислоту;

- используют при зубной боли, дистрофии;

- рекомендуется при псориазе, анемии, депрессии, нарушениях обменных процессов;

- укрепляет иммунную систему, обеспечивает нормальную деятельность сердца;

- способствует понижению уровня холестерина в крови.

Лесной орех

Энергетическая ценность(ккал на 100 граммов): 656.

- лесной орех содержит сахарозу, каротин, железо, цинк, витамины В1, В2, С, Е, РР;

- обладает большим количеством белка и витамина Е и более низким по, сравнению с другими орехами содержанием жиров;

- используется как общеукрепляющее средство, лечит кишечные заболевания (в частности, листья лещины), малокровие, авитаминоз, рахит, колиты, мочекаменную болезнь;

- в сочетании с медом рекомендуется при ревматизме, увеличивает количество молока у кормящих мам;

- отвар коры применяют как вяжущее, противодизентерийное и как жаропонижающее средство при простудных заболеваниях;

- настой из коры полезен при варикозном расширении вен, трофических язвах голени и кровотечении из мелких капиллярных сосудов.

Фундук (ломбардийский орех)

Энергетическая ценность(ккал на 100 граммов): 679.

- по количеству белков не уступает мясу, по калорийности в несколько раз превосходит хлеб, в 8 раз - молоко, сытнее, чем шоколад;

- содержит витамины С, Е, В1, В2, В6;

- именно в этом орехе наиболее удачно сочетаются кальций, фосфор, магний, калий, железо, кобальт, цинк, натрий, магний и полный комплекс аминокислот;

- содержит полиненасыщенные жирные кислоты, которые улучшают обмен веществ и замедляют процесс старения организма;

- помогает при хронической усталости, диабете, гипертонии, увеличении предстательной железы, варикозном расширении вен, флебитах;

- очищает от шлаков, рекомендован при ожирении;

- в сочетании с медом и курагой - лучшая профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы;

- растертые орехи с изюмом - средство от малокровия.

Кедровый орех

Энергетическая ценность(ккал на 100 граммов): 674.

- по количеству витаминов и минеральных веществ кедровые орехи превышают все остальные орехи в десятки раз;

- содержат аминокислоты и микроэлементы, витамины А, Е-токоферол, D, В1, В2, В6, В12, С, РР, клетчатку и фруктозу;

- возмещают недостаток витаминов и микроэлементов, повышает работоспособность, укрепляет иммунитет;

- рекомендуется при повышенном давлении, заболеваниях сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта;

- нормализует состав крови; повышает либидо и потенцию;

- регулирует обменные процессы;

- помогает при неврозах, заболеваниях бронхов и легких, гепатите, циррозах печени;

- в комплексе с медом оказывает антибактериальное, противовоспалительное, иммуностимулирующее действие.

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Мария Зимина