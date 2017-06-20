Как очистить ручки у плиты?

Каждой хозяйке известно, что ручки у плиты часто забрызгиваются жиром и пачкаются. А вот как очистить ручки у плиты, чтобы они сверкали, и не потратить на это уйму времени, знает далеко не каждая. Поэтому я хочу поделиться секретом, как очистить ручки у плиты за считанные минуты.

Для чистки нам потребуются:

ватные палочки;

ненужная зубная щетка;

капли нашатыря и аниса (1:1).

Благодаря столь чудодейственному средству можно быстро убить всю грязь на ручках у плиты.

Достаточно смочить палочку в приготовленном растворе, провести ею по проблемным зонам (очень проблемные можно обработать зубной щеткой) - и грязь с жиром мигом испарятся.

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Валентина Соломатина