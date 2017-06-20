Как очистить ручки у плиты?
Каждой хозяйке известно, что ручки у плиты часто забрызгиваются жиром и пачкаются. А вот как очистить ручки у плиты, чтобы они сверкали, и не потратить на это уйму времени, знает далеко не каждая. Поэтому я хочу поделиться секретом, как очистить ручки у плиты за считанные минуты.
Для чистки нам потребуются:
ватные палочки;
ненужная зубная щетка;
капли нашатыря и аниса (1:1).
Благодаря столь чудодейственному средству можно быстро убить всю грязь на ручках у плиты.
Достаточно смочить палочку в приготовленном растворе, провести ею по проблемным зонам (очень проблемные можно обработать зубной щеткой) - и грязь с жиром мигом испарятся.
Валентина Соломатина