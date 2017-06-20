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Хозяйке на заметку

Где правильно хранить овощи и фрукты?

Где правильно хранить овощи и фрукты?. 13052.jpeg

Независимо от времени года в магазинах можно купить почти любые овощи и фрукты. А чтобы эти продукты сохранили товарный вид, свежесть и максимум витаминов нужно придерживаться правил их хранения.

Абрикосы: в холодильнике.

Авокадо: можно хранить при комнатной температуре или в холодильнике. В холодильнике авокадо будет медленнее созревать.

Апельсины: при комнатной температуре.

Бананы: при комнатной температуре в бумажном пакете/мешке.

Картофель: в прохладном, темном, хорошо проветриваемом месте. Нельзя хранить в холодильнике.

Кукуруза свежая: в холодильнике.

Лимон: при комнатной температуре. Разрезанный в холодильнике.

Лайм: при комнатной температуре. Разрезанный в холодильнике.

Лук: при комнатной температуре.

Морковь: в холодильнике.

Огурцы: при комнатной температуре.

Перец болгарский: в холодильнике.

Персики: в холодильнике.

Помидоры: недозрелые при комнатной температуре (так они быстрее покраснеют), спелые в холодильнике.

Свекла: в холодильнике.

Сельдерей: в холодильнике, но не используйте для хранения пластиковый мешок, лучше положить в бумажный.

Яблоки: при комнатной температуре.

 

Алевтина Мармеладова
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