Где правильно хранить овощи и фрукты?
Независимо от времени года в магазинах можно купить почти любые овощи и фрукты. А чтобы эти продукты сохранили товарный вид, свежесть и максимум витаминов нужно придерживаться правил их хранения.
Абрикосы: в холодильнике.
Авокадо: можно хранить при комнатной температуре или в холодильнике. В холодильнике авокадо будет медленнее созревать.
Апельсины: при комнатной температуре.
Бананы: при комнатной температуре в бумажном пакете/мешке.
Картофель: в прохладном, темном, хорошо проветриваемом месте. Нельзя хранить в холодильнике.
Кукуруза свежая: в холодильнике.
Лимон: при комнатной температуре. Разрезанный в холодильнике.
Лайм: при комнатной температуре. Разрезанный в холодильнике.
Лук: при комнатной температуре.
Морковь: в холодильнике.
Огурцы: при комнатной температуре.
Перец болгарский: в холодильнике.
Персики: в холодильнике.
Помидоры: недозрелые при комнатной температуре (так они быстрее покраснеют), спелые в холодильнике.
Свекла: в холодильнике.
Сельдерей: в холодильнике, но не используйте для хранения пластиковый мешок, лучше положить в бумажный.
Яблоки: при комнатной температуре.
Алевтина Мармеладова