Зеленая аптека - сельдерей от всех болезней

Сельдерей нам уже известен тем, что он хорошо сжигает жир. Но оказывается, эта пряность является также хорошим природным лекарством от многих болезней.

1. Аллергия.

2 ст. ложки измельченных корней настаивают 2 часа в 1 стакане холодной воды. Пьют по 1/3 стакана 3 раза в день за 15-20 мин. до еды.

2. Воспалительные заболевания кожи (фурункулы, гнойные раны и др.).

Полстакана листьев залить до верха уксусом, добавить 1/2 ч. ложки соли. Прикладывать к воспаленным местам.

3. Гастрит.

30-40 г корня заливают 1 литром кипящей воды, настаивают 8 часов. Пьют по 2 ст. ложки 3 раза в день до eды.

4. Неврозы, нарушение сна.

Принимают свежий сок сельдерея по 1-2 ч. ложки 3 раза в день за 20 мин. до еды.

5. Остеохондроз, артриты, артрозы.

1 кг сельдерея с листьями и корнями вымыть, пропустить через мясорубку. Затем перемолоть еще 3 лимона с кожурой. Смешать с сельдереем и настоять в темном месте 7 дней. Отжать настой, добавить 300 г меда. Поставить в холодильник. Пить 3 раза в день перед едой по 1 ст. ложке.

После употребления двух доз, то есть 2-х килограммов сельдерея и 6 лимонов, вы забудете об обезболивающих.

6. Цистит, пиелонефрит.

1 ч. ложку семян залить 1 стаканом воды, мед по вкусу. Размешать и пить по 2 ст. ложки 3 раза в день за 30 мин. до еды. Или: 2 ч. ложки семян заваривают 1 стаканом кипятка, кипятят полчаса, пьют по 3 ст. ложки 2-3 раза в день.

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Евгения Примак