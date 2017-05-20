Необычное использование лимонного сока

Лимон очень полезный плод, обладающий уникальными свойствами. Мы редко задумываемся над тем, что лимон можно не только есть. Каким же необычным способом можно использовать его сок?

1. Сохранит цвет овощей. Иногда в процессе приготовления картофель и цветная капуста темнеют. Овощи сохранят хороший яркий цвет, если добавить в воду, в которой они варятся, одну чайную ложку свежевыжатого лимонного сока.

2. Удалит запах от разделочной доски. Для устранения запаха, доску промойте и протрите ломтиком свежего лимона или губкой, смоченной в свежевыжатом лимонном соке.

3. Сохранит цвет зелени. Если перед подачей на стол сбрызнуть зелень свежим лимонным соком, она не потемнеет. Это касается и фруктовых салатов. Вы можете порезать их чуть раньше, просто капните на ломтики яблочка немного свежего лимонного сока.

4. Отбелит деликатные ткани. Отбеливатели на основе хлора, которые обычно используются в домашнем хозяйстве, могут оставлять на ткани желтые пятна вследствие реакции, происходящей между хлором и железом, содержащимся в воде. Если вы хотите, чтобы изделия из деликатных тканей оставались белоснежными, замочите их на 30 минут в воде, в которую добавлен лимонный сок и пищевая сода.

5. Удалит пятна от пота. Не тратьте деньги на химчистку: уродливые пятна пота с одежды можно удалить простым и дешевым способом. Просто протрите их раствором, состоящим из равного количества лимонного сока (или уксуса) и воды.

6. Усилит действие стирального порошка. Если вы достали из шкафа одежду, которую носили в прошлом сезоне и обнаружили, что на ней появились пятна от сырости, сделайте пасту из лимонного сока и соли. Натрите ей пораженные участки, а затем высушите на солнце. Повторяйте процедуру до тех пор, пока следы сырости не исчезнут полностью. Таким же образом можно удалить пятна и ржавчину.

7. Отстирает белую одежду. Лимонный сок – эффективное и безопасное средство для отбеливания. Добавьте его в воду для стирки: одежда останется белой и будет иметь аромат лимона.

8. Удалит пигментные пятна. Прежде чем купить специальный крем для удаления пигментных пятен, попробуйте вывести их с помощью лимонного сока. Нанесите его на кожу, оставьте на 15 минут, затем смойте. А еще лимонный сок – эффективное средство против лоснящейся кожи.

9. Сделает пряди яркими. Чтобы получить яркие пряди волос, смешайте 50 мл лимонного сока и 150 мл воды и вымойте этим раствором волосы. Высушите волосы на солнце. Вымойте шампунем. Для достижения лучшего эффекта, повторяйте процедуру один раз в день в течение недели.

10. Укрепит ногти. Налейте в миску 200 мл горячей воды, такой, чтобы выдержали руки. Добавьте сок половины лимона и подержите в ней руки в течение 5 минут. Так как кожа вокруг ногтей более жесткая, протрите её лимонным соком.

11. Удалит пятна от овощей или фруктов. Когда мы собираем ягоды или готовим салаты, на наших руках часто остаются пятна, которые трудно отмыть мылом. Нанесите на кожу рук неразбавленный лимонный сок, подождите несколько минут, а затем вымойте руки теплой водой с мылом. При необходимости повторите процедуру несколько раз, это не повредит вашей коже, а упрямые пятна исчезнут.

12. Смягчит сухую кожу локтей. Сухая кожа локтей зудит и имеет очень некрасивый вид. После нескольких процедур с лимоном, вы решите эту проблему. Смешайте лимонный сок и соду для выпечки. Полученный скраб втирайте в локти, чтобы снять ороговевший слой, а кожа смягчилась и стала гладкой.

13. Сделает кожу лица чистой и сияющей. Кожа лица будет светлой и сияющей, если вы будете протирать его лимонным соком. При проблемной коже вы можете несколько раз в день очищать лицо лимонным соком. После нескольких дней ваше лицо будет выглядеть намного лучше.

14. Урегулирует пищеварение. Разведите две чайные ложки свежевыжатого лимонного сока в 2 стаканах горячей воды и пейте по утрам натощак. Лимонный сок поможет регулировать пищеварение. Некоторые диетологи рекомендуют пить эту смесь для похудения.

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Валентина Соломатина