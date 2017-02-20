8 растений, которые спасут вас от кашля

Сегодня медицина предлагает огромное разнообразие препаратов для лечения кашля — как мокрого, так и сухого. Примечательно, что большинство медикаментов для борьбы с неприятным симптомом изготавливается на основе лекарственных растений. Имея их под рукой, можно обойтись без похода в аптеку и справиться с кашлем в домашних условиях.

Существует несколько популярных противокашлевых растений. Травы и цветки содержат массу полезных веществ, обладающих противомикробным, разжижающим, общеукрепляющим действием. Если кашель сухой, применяют растения, содержащие большое количество эфирных масел и дубильных веществ. При влажном кашле помогут травы, богатые полисахаридами, которые нейтрализуют и размягчают мокроту, помогают ей мягко выйти вместе с токсинами и возбудителями болезни.

Возьмите на заметку 8 домашних рецептов, их эффективность в борьбе с кашлем подтверждена и народным опытом, и официальной медициной.

Мята

Мятный настой, а также чай с добавлением листьев мяты — проверенное средство при затяжном кашле. Отличное противовоспалительное при бронхите, фарингите, синусите, ангине.

Способ приготовления: одну столовую ложку сушеных листиков залить стаканом (250 мл) крутого кипятка, настоять под крышкой в течение получаса. Добавлять по трети стакана в обычный чай или пить настой, разбавленный 1:1 с кипяченой водой 3-5 раз на протяжении дня.

Мать-и-мачеха

Отвар из листьев дает отхаркивающий эффект, снимаем спазмы и боли в горле.

Способ приготовления: 30 г сухого сырья заварить 250 мл кипятка, поставить на водяную баню, нагревать 30 минут, остудить до тёплого, процедить. Пить отвар листьев мать-и-мачехи следует 3 раза в день по столовой ложке на прием.

Тимьян

Из тимьяна очень полезен чай — он смягчает боль в горле, способствует быстрому отхождению мокроты, уничтожает микробов.

Способ приготовления: щепотку сухого тимьяна залить 250 мл (стаканом) горячей (не кипятком!) воды. Настоять примерно 20 минут, добавить чайную ложку меда из душицы или липового цвета. Пить до 5-7 чашек в день.

Липовый цвет

Настой из цветков всем знакомой липы эффективен при сухом кашле, затрудненном отхаркивании. Липовый чай смягчает слизистые, обволакивает гортань, устраняет бронхоспазмы, способствует скорейшему образованию мокроты и последующему ее выведению.

Способ приготовления: на стакан кипятка взять столовую ложку сухих или свежесорванных цветков. Настаивать от получаса до 45 минут, затем процедить через несколько слоев марлевой ткани. Пить незадолго до еды по половине стакана 3-4 раза в день.

Плющ

Листья плюща, если их заварить и настоять, отлично разжижают слизистые и мокротные образования. А также эффективны в качестве спазмолитика, обладают противовирусными и иммуноукрепляющими свойствами.

Способ приготовления: 1 ч.л. сырья на стакан кипятка, процедить и добавлять настой в обычный чай.

Хвоя сосны, пихты, кедра

При затяжном бронхиальном кашле нет лучше средства, чем чаи с хвоей. При сильной простуде оказывает потогонное действие. Такой чай улучшает отхаркивание, снимает воспаление, облегчает дыхание, обладает антибактериальными свойствами

Способ приготовления: 2 ст. л. хвои поместить в эмалированную посуду, залить 500 мл горячей воды, кипятить на среднем огне 20 минут. Охладить, процедить и пить как можно чаще на протяжении дня. Полезно в хвойный отвар добавлять мед, ягоды калины или малины.

Лаванда

Эффективны ингаляции с эфирным маслом лаванды, особенно при бронхите, ларингите, пневмонии.

Способ приготовления: 2-4 капельки масла развести в 1-1,5 литрах горячей воды. Применяют также аромалампу и ингаляторы (в соответствии с инструкцией).

Эвкалипт

Эвкалиптовое эфирное масло в короткие сроки выводит мокроту, убивает вирусы и бактерии, укрепляет иммунитет. Применяется в ингаляторах.

Способ приготовления: нагреть в тазу воду, вылить 3-5 капелек масла, дышать, укрывшись полотенцем. Либо поставить емкости с ароматизированной водой в комнате больного.

Прежде чем использовать перечисленные растения, проконсультируйтесь с терапевтом, поскольку причиной кашля могут быть и другие, более серьезные заболевания — в таком случае лечение назначит опытный врач.

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Алевтина Мармеладова