Двадцать вещей, на которые вам не нужно тратить деньги

Рекламная индустрия может любую, даже самую бесполезную вещь сделать для нас желанной и необходимой. И вы с радостью потратите на неё деньги в первый же подходящий момент.

Безусловно, есть вещи и продукты, которые вам необходимы, но ведь большинство из того, что вы покупаете относится к разряду «просто хочу».

Джордж Карлин, американский комик, как-то сказал: «Попытки стать счастливым, накапливая имущество, похожи на попытки утолить голод, обматываясь целой лентой сэндвичей».

Да, мы естественно, не перестанем покупать всё, что хочется, но, может быть, стоит попробовать внести хотя бы небольшие коррективы в список покупок? В этой статье мы расскажем о 20 вещах и продуктах, от которых вы сможете легко отказаться без ущерба для здоровья, как физического, так и морального.

Косметика

Ну как выжила бы индустрия красоты, если бы не её феерическая способность любую мелочь продать за огромную цену, внушив покупателям, что это настоящий «must have»?

1. Средство после бритья

Каждый день (ну многие и реже) мужчины бреются и часто завершают процедуру средством после бритья. В принципе, со всеми задачами этого средства неплохо справится и просто прохладная вода: успокоит кожу, сузит поры. Что может дать вам средство, так это приятный запах, который останется на коже. Если вам хочется получить именно запах - да, вам нужно средство после бритья. Но вы в нём не нуждаетесь.

2. Скраб для тела

Что является основным в составе скраба? Отшелушивающие частицы, роль которых обычно исполняют измельченные абрикосовые косточки или искусственные гранулы. Но поверьте, обычная, достаточно жесткая мочалка не хуже скраба сможет обновить кожу, а стоит несравненно дешевле.

3. Спреи для волос, которые не нужно смывать

Этикетка на каждом таком спрее обещает, что после его использования ваши волосы будут мягкими, шелковистыми, блестящими, крепкими... Но при использовании подобных средств некоторые из их компонентов постепенно накапливаются в волосах, делая их, напротив, тусклыми, безжизненными, ломкими. И вы снова покупаете спрей, чтобы побороть эту беду.

4. Крем от целлюлита

Вы что шутите? Вы искренне верите в то, что какое-то волшебное снадобье из бутылки сможет избавить вас от целлюлита? Не тратьте напрасно деньги.

5. Тональный крем

Спорный продукт. Кто-то действительно не представляет без него своей жизни. Но, не обращая внимания на рекламу и уверения журналов, что без тонального крема не может быть макияжа, посмотрите на своё лицо и подумайте, он правда вам нужен? Или это только пленка, которая неприятно стягивает лицо, не придавая ему никакой дополнительной привлекательности?

6. Гель для душа

Приятный запах и удобство использования, не более того. Хорошая мочалка и качественное мыло - вот что нужно для правильных банных процедур.

Спорт и фитнес

Спортом необходимо заниматься, тут вопросов нет. Но нужна ли вам вся эта атрибутика, которая, такая заманчивая и яркая, лежит на полках спортивных магазинов? Разберемся, что из их ассортимента вам совершенно ни к чему.

7. Абонемент в спортзал

Забавно правда? Но это так - для того чтобы поддерживать спортивную форму, вам не нужен абонемент в спортзал. Если вы одержимы идеей хорошо выглядеть и хорошо себя чувствовать, её можно реализовать и без особых денежных вложений. Больше ходите, бегайте, поднимайтесь пешком по лестнице и просто выполняйте комплекс упражнений дома.

8. Диетическая еда

Отнесем сюда все эти фитнес-хлопья и мюсли, которые стоят, почему-то, дороже золотого моста. Можно ведь сварить просто кашу? Хотя это и не будет так модно и привлекательно.

9. Домашние тренажеры

Чего только не появилось в последнее время. Тренажеры для домашнего использования поражают своими формами и обилием функций. Но готовы поспорить, что если вы, купившись на рекламу, уже приобрели один такой, то сейчас думаете только о том, как бы уже продать его по более менее выгодной цене.

10. Спортивная одежда

Футболки с серебряным антисептическим покрытием, новейшие ткани, идеально поддерживающие влагообмен, носки из микрофибры... Да маркетологи придумают что угодно, лишь бы вы потратили свои деньги. На самом деле, вам не нужно ничего кроме пары добротных кроссовок, нескольких хлопковых маек, трусов и носков.

11. Волшебные пилюльки

Не надо обманывать себя и думать, что одна волшебная таблеточка сможет помочь вам побороть жир, который вы накапливали годами. Только активные занятия и правильное питание.

Для детей

Как легко стать жертвой маркетологов, когда в семье появляются дети. Ведь они достойны только самого лучшего, на них не жалко потратить последнее, отказав даже себе во многом.

12. Подогреватель влажных детских салфеток

Мир сошел с ума?? Если салфетка будет действительно очень холодной, можно же просто погреть её в руках!

13. Высокий стул для ребенка

Зачем вам эта гигантская конструкция? Купите стул-бустер, детское сидение, которое можно прикрепить к обычному стулу. Когда оно вам больше не понадобится, вы легко уберете его куда-нибудь, ведь оно занимает совсем немного места.

14. Радионяня

Естественно, если вы живете в двухэтажном особняке, это чудо современной техники вам пригодится. Но в обычной квартире, неужели вы не услышите плач своего малыша?

15. Ходунки

На протяжении сотен лет младенцы как-то сами вставали на ноги. Они будут цепляться за мебель, и за всё, что попадётся им под руку. Вы можете помогать ребенку, поддерживая руками. Ходунки - это весело, но почему они вдруг стали совершенно необходимой вещью - совсем не понятно.

16. Подушка для пеленания

Ну она, может, и не очень дорогая, но зачем тратиться даже эту мелочь? Вы сможете поменять младенцу подгузник и на одеяле, сделав из его краев бортики.

Товары для дома

Оглянитесь, ваш дом наверняка раздут от ненужных вещей. Не повторяйте прежних ошибок и не тратьте деньги на ерунду.

17. Средства от накипи для стиральной машины

Сама по себе стиральная машина - уже дорогое приобретение. Но в магазине хотят, чтобы вы купили ещё и дорогое средство от накипи. На самом деле, накипь легко удалить лимонной кислотой, которая стоит копейки. Засыпаете её вместо порошка и ставите на режим стирки хлопка (только без белья и без отжима).

18. Средство для чистки серебряных украшений

Прекраснее всего серебро очистит зубной порошок. На влажную тряпочку нанесите немного порошка, потрите украшение, а затем ополосните и тщательно протрите сухой тряпочкой.

19. Средства от засоров раковины

Они стоят очень больших денег. А с засором может справиться даже обычная сода, полстакана которой нужно засыпать на денек в слив. Если она не помогла, то можно вспомнить о старом добром методе прочистки труб тросиком.

20. Бумажные полотенца для кухни

Вещь в каком-то плане очень удобная, но довольно затратная. Стирка обычных полотенец обойдется вам дешевле, чем регулярная покупка бумажных.

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Алевтина Мармеладова