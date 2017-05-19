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Хозяйке на заметку

Восемь секретов чистой посуды

Восемь секретов чистой посуды
 

Очистить посуду порой бывает очень сложно и утомительно. Необязательно покупать дорогостоящие средства. Все есть у хозяйки прямо на кухне. В шкафчиках, ящичках, баночках. 

1. Сильно пригоревшая пища

Посыпь обильным количеством соли, налей немного воды и оставь на несколько часов. Или залей водой с добавлением соли или питьевой соды и кипяти.

2. Чайник освободить от налета 

Наполни его водой, добавь столовую ложку питьевой соды, прокипяти, ополосни теплой водой.

3. Коричневый налет на кофейнике 

Прокипяти в нем воду с кусочком лимона.

4. Беловатый осадок внутри графина

Можно легко удалить, если налить в графин горячую воду и добавить 1 чайную ложку уксусной эссенции, а через минуту хорошенько прополоскать графин чистой водой.

5. Стеклянная посуда 

Ее нужно мыть теплой водой. Для придания ей блеска в воду можно добавить соль и уксус из расчета 1 ст. ложка соли и 2 ст. ложки уксуса на 1 литр воды. Затем посуду следует ополоснуть чистой водой, дать ей стечь и насухо вытереть льняным полотенцем.

6. Освежить пластмассовую масленку или сырницу

Сделать это можно, промыв их содой.

7. Винные бокалы 

Если они приобрели немного матовый оттенок, ополосните их холодной водой и досуха вытрите внешнюю сторону.

8. Деревянная посуда 

Добавьте в горячую воду уксус, полученным раствором промойте - неприятный запах плесени исчезнет.

Евгения Примак
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