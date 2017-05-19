Восемь секретов чистой посуды
Очистить посуду порой бывает очень сложно и утомительно. Необязательно покупать дорогостоящие средства. Все есть у хозяйки прямо на кухне. В шкафчиках, ящичках, баночках.
1. Сильно пригоревшая пища
Посыпь обильным количеством соли, налей немного воды и оставь на несколько часов. Или залей водой с добавлением соли или питьевой соды и кипяти.
2. Чайник освободить от налета
Наполни его водой, добавь столовую ложку питьевой соды, прокипяти, ополосни теплой водой.
3. Коричневый налет на кофейнике
Прокипяти в нем воду с кусочком лимона.
4. Беловатый осадок внутри графина
Можно легко удалить, если налить в графин горячую воду и добавить 1 чайную ложку уксусной эссенции, а через минуту хорошенько прополоскать графин чистой водой.
5. Стеклянная посуда
Ее нужно мыть теплой водой. Для придания ей блеска в воду можно добавить соль и уксус из расчета 1 ст. ложка соли и 2 ст. ложки уксуса на 1 литр воды. Затем посуду следует ополоснуть чистой водой, дать ей стечь и насухо вытереть льняным полотенцем.
6. Освежить пластмассовую масленку или сырницу
Сделать это можно, промыв их содой.
7. Винные бокалы
Если они приобрели немного матовый оттенок, ополосните их холодной водой и досуха вытрите внешнюю сторону.
8. Деревянная посуда
Добавьте в горячую воду уксус, полученным раствором промойте - неприятный запах плесени исчезнет.Евгения Примак