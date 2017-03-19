Первая помощь с хозяйственным мылом

В простом хозяйственном мыле много щелочей, быстро и качественно растворяющих грязь и к тому же обладающих антимикробным действием. Оно не аллергенно, как многие современные моющие средства. К тому же оно не убивает всю известную микрофлору на коже и не лишает ее естественной защиты, как специальное антибактериальное мыло.

Средство от нарывов: смешать кашицу из равных частей тертого лука, хозяйственного мыла и сахарного песка. Эту мазь наложить на больное место и забинтовать. Улучшение наступает, как правило, за одну ночь.

Угревая сыпь на лице: натереть темное хозяйственное мыло на терке, взбить его помазком в пену и столовую ложку этой пены тщательно перемешать с чайной ложкой мелкой соли. Полученную смесь накладывать на хорошо вымытое лицо. Через полчаса на коже останется сухая соль. Смахните ее и умойтесь сначала очень горячей, а потом очень холодной водой. Делайте эту процедуру 2 раза в день в течение 2 недель.

Тибетский черный пластырь: применяется при мастите, фурункулах, абсцессах. Натереть на терке 50 г черного хозяйственного мыла, добавить столько же ржаной муки, по столовой ложке растительного масла и меда. Полученную массу залить 3/4 стакана кипятка, кипятить 2-3 минуты, расплавив в ней восковую свечу (фитилек убрать). Делать компрессы на ночь.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Евгения Примак